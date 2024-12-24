Автопроизводитель Ford Motor Company объявил, что внесет вклад в размере 1 миллиона долларов, а также предоставит автопарк для поддержки инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Hill.

Логотип Ford. Фото: из открытых источников

Ford присоединился к ряду ведущих компаний, которые уже заявили о значительных пожертвованиях на инаугурацию 45-го президента США. Такие действия демонстрируют стремление корпораций к сотрудничеству с новой администрацией, особенно учитывая, что ее политика может оказать существенное влияние на бизнес.

По данным The Hill, среди ключевых вопросов, рассматриваемых администрацией Трампа, есть тарифы на импорт и налоговая политика по электромобилям, прямо затрагивающая интересы Ford. Компания сталкивается с трудностями в масштабировании производства электромобилей и продвижении их на рынке. Кроме того, предложение Трампа о введении высоких тарифов на импорт из Мексики и Канады и отмене налоговых льгот для электромобилей может негативно отразиться на бизнесе Ford.

Генеральный директор компании Джим Фарли выразил оптимизм по сотрудничеству с администрацией Трампа. Он отметил:

"Мы уверены, что президент будет готов выслушать нашу позицию по важным экономическим вопросам. Как один из ведущих работодателей и производителей в США, Ford имеет важное значение для американской экономики, что делает наше мнение важным для новой администрации".

Что касается транспортных средств, переданных компанией, Ford пока не раскрыл детали. Неясно, будут ли эти автомобили использоваться непосредственно в инаугурационном кортеже Трампа или предназначены для других нужд его администрации. Однако такой жест является символом сотрудничества и поддержки нового курса.

Портал " Комментарии" ранее писал, что в российском Радфеде допустили, когда может состояться встреча новоизбранного президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.