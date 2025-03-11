Фото из скандала с Зеленским в Белом доме попало в подборку 50 достижений Трампа

Белый дом опубликовал подборку из 50 достижений Трампа за его первые 50 дней президентства. Среди подборок достижений не обошли вниманием и войну в Украине, указав, что президент Трамп стремится к миру во всем мире.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

На сайте Белого дома появилась статья о "50 победах американского народа за первые 50 дней президента Трампа", где администрация президента США одной из побед назвала переговоры с Россией и Украиной в Саудовской Аравии. После этого на платформе X Белый дом решил американцам еще раз напомнить о достижениях Трампа и опубликовал серию фотографий.

Одна из фотографий оказалась со встречи в Овальном кабинете президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. На фотографии изображен вице-президент Джей Ди Вэнс, спровоцировавший скандал заявлениями к Зеленскому о недостаточном уважении Украины к США. Кроме того, после просьбы Зеленского приехать в Украину, чтобы реально увидеть ситуацию, Вэнс ответил, что Киев устраивает пропагандистские туры.

Одна из фотографий о достижениях Трампа. Фото: x.com/WhiteHouse

Аналитик БФ "Вернись живым" Николай Белесков отреагировал на фото с Вэнсом во время скандала с Зеленским в Белом доме, как части достижений администрации Трампа.

"А в подборку фото до 50 дней администрации Трампа включили и одно из 28.02.25. Ну, потому что это успешный успех обтирать ноги о партнеров публично", — прокомментировал Белесков.

Ранее портал "Комментарии" писал об остальных 50 достижениях Трампа за его первые 50 дней в должности президента США.

Также "Комментарии" писали о том, как Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" людей, протестовавших "Слава Украине". По словам Вэнса, протестующие якобы не оставляли в покое его трехлетнюю дочь. Однако очевидцы на записях в сети рассказывают, что вице-президент якобы сам подошел к протестующим и поставил дочь между собой и ними для защиты.