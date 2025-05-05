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Фото Трампа попало в конфуз: одна деталь изменила все

Белый дом опубликовал фото Трампа в роли "джедая".

сегодня, 08:40 comments3678
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Автор:
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Slava Kot

Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в роли "джедая", чтобы отметить ежегодный День "Звездных войн". Но вместо увлечения фанатов франшизы, сообщение вызвало волну удивления. Все из-за одной характерной детали, полностью разрушившей образ Трампа-джедая.

Фото Трампа попало в конфуз: одна деталь изменила все

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

4 мая во всем мире фанаты отмечают День "Звездных войн". Белый дом в социальных сетях опубликовал фото Трампа в образе "джедая", созданного искусственным интеллектом. На нем президент США позирует в одежде джедая, держа в руке световой меч. Позади него американские флаги и белоголовые орланы, символизирующие США.

"С 4 мая всех, включая радикальных левых сумасшедших, так упорно борющихся за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов-ситхов, убийц, наркобаронов, опасных узников и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание – вы Империя. Да будет с вами Сила!", — говорится в сообщении.

Фото Трампа попало в конфуз: одна деталь изменила все - фото 2

Трамп в образе "джедая" из "Звездных войн"

Однако внимательные фанаты "Звездных войн" сразу заметили, что меч в руках Трампа красного цвета. В саге "Звездных войн" это цвет ситхов. Ситхи – это древние враги джедаев, черпающие силу с темной стороны. Они руководствуются такими эмоциями, как гнев, ненависть, страх, агрессия и жажда власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не впервые использует изображения, созданные искусственным интеллектом, и попадает в скандалы. Недавно президент США опубликовал свое фото в образе Папы Римского. Это вызвало возмущение у католиков, призывавших Трампа не насмехаться над ними.

Также "Комментарии" писали о семейном фото Байдена, которое попало в скандал.



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