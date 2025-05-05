Фото Трампа попало в конфуз: одна деталь изменила все

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Slava Kot
Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в роли "джедая", чтобы отметить ежегодный День "Звездных войн". Но вместо увлечения фанатов франшизы, сообщение вызвало волну удивления. Все из-за одной характерной детали, полностью разрушившей образ Трампа-джедая.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
4 мая во всем мире фанаты отмечают День "Звездных войн". Белый дом в социальных сетях опубликовал фото Трампа в образе "джедая", созданного искусственным интеллектом. На нем президент США позирует в одежде джедая, держа в руке световой меч. Позади него американские флаги и белоголовые орланы, символизирующие США.
Трамп в образе "джедая" из "Звездных войн"
Однако внимательные фанаты "Звездных войн" сразу заметили, что меч в руках Трампа красного цвета. В саге "Звездных войн" это цвет ситхов. Ситхи – это древние враги джедаев, черпающие силу с темной стороны. Они руководствуются такими эмоциями, как гнев, ненависть, страх, агрессия и жажда власти.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не впервые использует изображения, созданные искусственным интеллектом, и попадает в скандалы. Недавно президент США опубликовал свое фото в образе Папы Римского. Это вызвало возмущение у католиков, призывавших Трампа не насмехаться над ними.
Также "Комментарии" писали о семейном фото Байдена, которое попало в скандал.
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