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Фотограф сделал снимок экрана телефона Трампа: это многое, что говорит о президенте США

Какую фотографию Дональд Трамп поставил на обои своего телефона.

сегодня, 12:35
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Автор:
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Slava Kot

Во время церемонии инаугурации Дональда Трампа на должность 47 президента США фотографам удалось снять экран его телефона. Весь мир мгновенно увидел то, что было на обоях. Оказалось, что это не его жена и даже не дети, а он сам на необычном коллаже.

Фотограф сделал снимок экрана телефона Трампа: это многое, что говорит о президенте США

Фотограф сделал снимок телефона Трампа

20 января после встречи с бывшим президентом Джо Байденом в Белом доме, Дональд Траамп сел в лимузин и начал листать уведомления на своем телефоне. Именно этот момент удалось запечатлеть фотографам.

За уведомлениями о пропущенном вызове от его советника Бориса Эпштейна и смс-сообщениям с поздравлениями можно было увидеть обои на телефоне. Это обработанная в редакторах фотография, на которой Дональд Трамп изображен на фоне американского флага, где указивает пальцем.

Фотограф сделал снимок экрана телефона Трампа: это многое, что говорит о президенте США - фото 2

Фотография телефона Дональда Трампа в день его инаугурации. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Фотография на обоях телефона президента США была сделана в июле 2019 года, как раз перед тем, как Трамп покинул Белый дом с женой, чтобы провести выходные в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена Дональда Трампа впервые за многие годы ответила на критику по поводу ее обнаженных фотографий, сделанных во время модельной карьеры Мелании Трамп. По ее словам, она с гордостью смотрит на эти фотографии в стиле ню.

Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на заявления Трампа после инаугурации, где президент США заявил о желании закончить войну в Украине и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.



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