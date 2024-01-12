Гарантии безопасности для Украины: что об этом говорят в США

США провели два раунда переговоров с Украиной в рамках наработки обязательств по безопасности. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает портал "Комментарии" со ссылкой на украинские медиа.

США остается ключевым партнером Украины. Фото из открытых источников

По словам Бриджит Бринк, президент США Джо Байден поставил задачу достичь договоренностей с Украиной и наработать совместное соглашение в сфере безопасности.

Бриджит Бринк заявила, что посольство США уже начало соответствующие двусторонние консультации с украинским правительством, Офисом президента и правительственными учреждениями.

"Мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства по безопасности со стороны США. Состоялось два раунда переговоров. Переговоры будут продолжаться. Администрация Байдена стремится добиться этой договоренности", — сказала посол США в Украине.

Бриджит Бринк отметила, что переговоры продолжаются, а потому не будет озвучивать возможные пункты такого соглашения.

При этом посол отметила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, а потому соглашение безопасности будет "мостом для обеспечения безопасности" до того момента, пока Украина не присоединится к Альянсу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Ранее официальный Лондон анонсировал, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение.