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Гарантии безопасности для Украины: что об этом говорят в США

Вашингтон ведет переговоры с Украиной по соглашению о безопасности

сегодня, 20:24
Автор:
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Марьян Ощановский
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США провели два раунда переговоров с Украиной в рамках наработки обязательств по безопасности. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает портал "Комментарии" со ссылкой на украинские медиа.

Гарантии безопасности для Украины: что об этом говорят в США

США остается ключевым партнером Украины. Фото из открытых источников

По словам Бриджит Бринк, президент США Джо Байден поставил задачу достичь договоренностей с Украиной и наработать совместное соглашение в сфере безопасности.

Бриджит Бринк заявила, что посольство США уже начало соответствующие двусторонние консультации с украинским правительством, Офисом президента и правительственными учреждениями.

"Мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства по безопасности со стороны США. Состоялось два раунда переговоров. Переговоры будут продолжаться. Администрация Байдена стремится добиться этой договоренности", — сказала посол США в Украине.

Бриджит Бринк отметила, что переговоры продолжаются, а потому не будет озвучивать возможные пункты такого соглашения.

При этом посол отметила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, а потому соглашение безопасности будет "мостом для обеспечения безопасности" до того момента, пока Украина не присоединится к Альянсу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Ранее официальный Лондон анонсировал, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/01/12/7177350/
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