Гарантии безопасности для Украины: США готовятся перевести ответственность

Соединенные Штаты Америки, вероятно, обратятся в страны Европы с просьбой взять на себя большую ответственность за обеспечение безопасности Украины. Такое мнение высказал американский военный аналитик Майкл Кофман, выступая на Пятом Киевском еврейском форуме, пишет НВ.

США и Украина

Кофман, директор Программы исследования России в аналитической организации CNA и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), подчеркнул, что в рамках возможных переговоров по завершению войны Украине и ее партнерам предстоит решить три ключевых вопроса. Первое, говорит он, какие территории Украины будут охвачены гарантиями безопасности? Второе — когда эти гарантии вступят в силу? И третье – кто обеспечит их выполнение, говорит эксперт.

Кофман отметил, что Соединенные Штаты фокусируются на Индо-Тихоокеанском регионе как главном направлении своей стратегии, поэтому маловероятно, что любая американская администрация будет увеличивать военное присутствие в Европе.

"Соединенные Штаты, скорее всего, будут обращаться к европейцам с просьбой играть большую роль в обеспечении этих гарантий безопасности", — считает американский военный аналитик.

По его мнению, у европейских стран есть все возможности для расширения своей помощи Украине, в частности путем направления войск.

"Я подозреваю, что одной из первых вещей, которые они услышат от новой администрации Трампа, будет вопрос о том, что их останавливает. Если они действительно так поддерживают Украину, то что их сдерживает?", — сказал Кофман.

Лучшим сценарием для Украины Кофман называет гарантии безопасности всех членов НАТО. Тем не менее, такая гарантия имеет смысл только при условии, что Соединенные Штаты будут готовы защищать Украину от российской агрессии. При этом он подчеркнул, что гарантии безопасности не будут работать, если только одна из стран Центральной Европы планирует помочь Украине. США остаются ключевым элементом любых договоренностей в пределах или за пределами НАТО и это реальность, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Украина может отказаться от членства в НАТО.



