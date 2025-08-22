Гарантии безопасности Украине: Рубио обратился к европейцам с новым призывом

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Но подчеркнул, что именно Европа должна взять на себя ведущую роль. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Цитируя европейского дипломата, знакомого с разговором, СМИ отмечает, у Рубио состоялся откровенный разговор с европейскими коллегами.

В Белом доме считают, что главную ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины должны нести именно европейские государства. Рубио не уточнил, какие именно гарантии готовы предоставить США, однако дал сигнал, что Америка не останется в стороне.

