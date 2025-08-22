logo

Гарантии безопасности Украине: Рубио обратился к европейцам с новым призывом
НОВОСТИ

Гарантии безопасности Украине: Рубио обратился к европейцам с новым призывом

В Белом доме считают, что главную ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины должны нести именно европейские страны

22 августа 2025, 12:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Но подчеркнул, что именно Европа должна взять на себя ведущую роль. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Гарантии безопасности Украине: Рубио обратился к европейцам с новым призывом

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Цитируя европейского дипломата, знакомого с разговором, СМИ отмечает, у Рубио состоялся откровенный разговор с европейскими коллегами.

В Белом доме считают, что главную ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины должны нести именно европейские государства. Рубио не уточнил, какие именно гарантии готовы предоставить США, однако дал сигнал, что Америка не останется в стороне.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли Китай оказаться среди гарантов безопасности Украины: что ответил Владимир Зеленский.




Источник: https://edition.cnn.com/2025/08/21/politics/rubio-trump-ukraine-security-guarantees
