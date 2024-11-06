Гаррис готова поговорить с Трампом: признает ли поражение

В США прошли президентские выборы — победу одерживает лидер республиканцев Дональд Трамп. Ему уступила в борьбе кандидат от демократов Камала Гаррис. Гаррис и Байден планируют позвонить Трампу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "РБК-Украина".

Фото портал "Комментарии"

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Гаррис готовится позвонить по телефону Дональду Трампу. Она будет звонить по телефону, чтобы признать свое поражение на выборах. Звонок планирует и действующий американский лидер Джо Байден.

Помощники Гаррис отметили, что звонок она планирует в среду, чтобы признать поражение на выборах. Также Гаррис выступит с речью, однако когда пока неизвестно. Она работает над своей речью.

Отмечается, что действующий президент США Джо Байден также планирует позвонить Трампу. По информации представителя Белого дома, в планах Байдена также публичное выступление с речью о результатах выборов.

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“Однажды меньше говорят об еще одной должности, которая тоже будет играть значительную роль и для вопросов Украины – советник по вопросам Нацбезопасности. В нескольких американских источниках потенциальным кандидатом на этот пост называют Рика Гренелла. Писал о нем уже, потому что он входит и в список на должность госсекретаря", — сообщил нардеп.

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