Гаррис или Трамп: опрос показал, кто впереди в важнейшем штате Пенсильвания

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Кравцев Сергей
По обновленной информации социологов вице-президент США и кандидата в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис на 2% опережает бывшего президента, представителям Республиканской партии Дональда Трампа в важнейшем штате Пенсильвания, голоса избирателей которого могут предопределить исходит выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".
Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников
Опрос, проведенный двухпартийной командой для AARP, показал, что Камала Гаррис набирает 49% голосов вероятных избирателей, Дональд Трамп – 47%. 3% не определились.
Опрос, проводившийся с 17 по 24 сентября по телефону и посредством сообщений в интернете, стал первым опросом, проведенным AARP в штате после того, как президент Джо Байден официально выбыл из гонки. После этого было неизвестно, какие настроения у избирателей.
Социологи уточнили, что Дональд Трамп опережает Камалу Гаррис лишь среди избирателей в возрасте 65 лет и старше. Эти избиратели назвали инфляцию и высокие цены главными проблемами, которые не позволят им вновь поддержать на пост президента представителя Демократической партии.
50% вероятных избирателей ретроспективно одобряют работу Трампа на посту президента, а 49% не одобряют. Что касается Гаррис, 45% одобряют ее работу на посту вице-президента, а 52% не одобряют. Социологи, проводившие опрос, отмечают, что это противоречит их личной популярности, где Трамп отстает на 7 процентных пунктов.
Камала Гаррис лидирует среди женщин на 19 пунктов, в то время как Дональд Трамп опережает ее у мужчин на 16 пунктов.
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