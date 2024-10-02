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Гаррис или Трамп: опрос показал, кто впереди в важнейшем штате Пенсильвания

Гаррис опережает Трампа на 2%

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

По обновленной информации социологов вице-президент США и кандидата в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис на 2% опережает бывшего президента, представителям Республиканской партии Дональда Трампа в важнейшем штате Пенсильвания, голоса избирателей которого могут предопределить исходит выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Гаррис или Трамп: опрос показал, кто впереди в важнейшем штате Пенсильвания

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Опрос, проведенный двухпартийной командой для AARP, показал, что Камала Гаррис набирает 49% голосов вероятных избирателей, Дональд Трамп – 47%. 3% не определились.

Опрос, проводившийся с 17 по 24 сентября по телефону и посредством сообщений в интернете, стал первым опросом, проведенным AARP в штате после того, как президент Джо Байден официально выбыл из гонки. После этого было неизвестно, какие настроения у избирателей.

Социологи уточнили, что Дональд Трамп опережает Камалу Гаррис лишь среди избирателей в возрасте 65 лет и старше. Эти избиратели назвали инфляцию и высокие цены главными проблемами, которые не позволят им вновь поддержать на пост президента представителя Демократической партии.

50% вероятных избирателей ретроспективно одобряют работу Трампа на посту президента, а 49% не одобряют. Что касается Гаррис, 45% одобряют ее работу на посту вице-президента, а 52% не одобряют. Социологи, проводившие опрос, отмечают, что это противоречит их личной популярности, где Трамп отстает на 7 процентных пунктов.

Камала Гаррис лидирует среди женщин на 19 пунктов, в то время как Дональд Трамп опережает ее у мужчин на 16 пунктов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа пожертвовали Украиной ради рейтингов: победа Гаррис ничем не поможет.




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