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Гегсет пошел против Иванки и Мелании Трамп: детали войны в Белом доме

Гегсет отменил программу, которую поддерживали Рубио, Ноем, Мелания и Иванка Трамп

1 мая 2025, 10:47
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Ткачик Олеся

Министр обороны США Пит Гегсет объявил о ликвидации программы Women, Peace and Security (WPS), созданной для поддержки участия женщин в областях нацбезопасности, которую лично поддерживала первая леди Мелания Трамп и Иванка Трамп. Это решение вызвало шквал критики, поскольку сама инициатива также имела двухпартийную поддержку в Конгрессе и была подписана Дональдом Трампом в 2017 году.

Гегсет пошел против Иванки и Мелании Трамп: детали войны в Белом доме

Пит Гегсет

Программу WPS поддерживали ключевые фигуры из кабинета Трампа — в частности, нынешний глава Департамента внутренней безопасности Кристи Ноем и госсекретарь Марко Рубио. Однако нынешний глава Пентагона назвал WPS программой, "отвлекающей от главной задачи — ведение войны". В публикации на платформе X он заявил, что прекращает участие Минобороны в WPS и планирует бороться за ее полную отмену в бюджете.

Гегсет также увязал программу с ООН и левыми активистами, хотя закон о WPS в свое время активно продвигался представителями администрации Трампа. В частности, Иванка Трамп поддерживала проекты WPS в партнерстве с Колумбией, а советник по нацбезопасности Майкл Уолтц возглавлял соответствующую двухпартийную группу в Конгрессе.

Несмотря на попытки Гегсета привязать WPS к администрации Байдена, представители Белого дома подчеркнули, что программа просто возвращается к первоначальной концепции. Между тем, сенатор-республиканка Шелли Мур Капито напомнила, что сам Трамп был тесно вовлечен в создание WPS, а сенатор-демократка Джин Шахин назвала шаг Гегсета "необоснованным и вредным для позиций США в мире".

Организации по безопасности и миротворчеству, включая Alliance for Peacebuilding, заявили, что отмена WPS в Пентагоне подрывает способность США реагировать на глобальные вызовы.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/04/29/hegseth-wps-rubio-noem/
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