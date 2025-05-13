Гегсет шокировал решением, которое уничтожает армию США

Министр обороны США Пит Гегсет принял решение о существенном сокращении количества высшего военного состава, что повлекло за беспокойство относительно возможных политических чисток.

Пит Гегсет

В частности, в понедельник Гегсет издал приказ о значительном сокращении руководящих должностей в Вооруженных силах США, уже уволив нескольких чиновников без объяснений.

По новому плану предполагается увольнение примерно 100 генералов и адмиралов. По мнению Гегсета, это необходимо для оптимизации "избыточной структуры сил" и уменьшения бюрократии Пентагона.

Несмотря на наличие в Вооруженных силах США 37 четырехзвездочных генералов и адмиралов, а также около 816 офицеров с одной и выше звезд, эксперты опасаются, что сокращение может привести к потере важных институциональных знаний на самом высоком уровне.

Грег Уильямс, директор по оборонной информации некоммерческой организации "Проект правительственного надзора", выразил опасение, что сокращение может стать политически мотивированным процессом, нарушающим традицию внепартийного управления Вооруженными силами США.

Известно, что план Гегсета предусматривает сокращение на 20% количества четырехзвездочных генералов и адмиралов на активной службе, уменьшение количества генералов Национальной гвардии на такое же количество и общее сокращение числа генералов и адмиралов по меньшей мере на 10%.

Гегсет обосновал свое решение сравнением с временами Второй мировой войны, когда 12 миллионами военных руководили только 17 генералов с четырьмя и пятью звездами, тогда как сейчас 2,1 миллиона военнослужащих возглавляют 44 четырехзвездочных генерала и адмирала.

Несмотря на озвученные планы, Пентагон пока не предоставил четкий график реализации сокращений. Гегсет лишь отметил, что процесс состоится в два этапа: сначала сократят количество четырехзвездочных генералов и адмиралов, а также генералов Национальной гвардии, а на втором этапе количество офицеров с одной звездой и выше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гегсет пошел против Трампа и его инициатив.



