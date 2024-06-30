Генерал США назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

В интервью для Espreso легендарный генерал США, бывший командующий евроатлантическим контингентом в Европе Уэсли Кларк высказал свое мнение относительно возможных путей завершения российско-украинской войны. По словам Кларка, этот конфликт может завершиться только путём переговоров, но ключевой вопрос заключается в условиях этих договоренностей.

Уэсли Кларк (фото из открытых источников)

Генерал подчеркнул, что ответ Соединенных Штатов на возможное применение Россией ядерного оружия остается неизвестным. В то же время, он добавил, что российская сторона должна понимать свою невозможность победить и удержать части Украины, которые они считают своими. Только тогда, когда Путин поймет это, у войны будет шанс на завершение.

Основными пунктами для переговоров с Россией, по словам Кларка, должны стать результаты украинской концепции вытеснения россиян и порождаемые ею требования, а также решимость Украины выполнить этот план. Уверен, что когда эти условия начнут воплощаться, возможно, будет найти пути для преодоления Путина, и генерал верит, что до применения ядерного оружия не дойдется.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мериканский генерал рассказал, может ли Россия применить ядерное оружие. Сомнительно, что страна-террористы все-таки решит применить ядерное оружие, считает Бен Ходжес. По его мнению, в большей степени речь все-таки идет просто об угрозах, и большинство людей начинают это понимать. Впрочем, американский генерал добавляет, что все же шансы на то, что РФ может пойти на применение ядерки, не нулевые, поскольку агрессор имеет тысячи единиц ядерного оружия.

Однако Ходжес отметил, что не видит смысла в том, чтобы РФ пошла на использование ядерки, особенно, если НАТО ей ничем не угрожает.

