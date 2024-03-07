«Геронтологическое кощунство». Кто победит в США и как это отразится на Украине

Очевидно, что основными кандидатами на президентских выборах в США станут Дональд Трамп и Джо Байден, что делает результаты выборов практически непредсказуемыми, считает Александр Кочетков.

Байден и Трамп

По его словам, сейчас Трамп на несколько процентов опережает Байдена, но это ничего не значит, ситуация может измениться в любой момент, особенно на фоне скандалов по поводу будто бы подстрекательства к захвату Капитолия, по поводу сомнительных моментов в бизнес-деятельности и по поводу обвинений в давних сексуальных похождениях.

"Во время выборов вполне возможно появление еще какого-то скандала, связанного с Трампом, что существенно снизит его шансы избраться",

– считает эксперт.

С другой стороны, говорит Кочетков, у Байдена есть разное "перспективное электоральное оружие". В частности, певица Тейлор Свифт, которая поддерживает демократов и может убедить молодежь проголосовать за действующего президента.

"А сегодня молодежь Штатов вообще не хочет участвовать в том, что она называет "геронтологическим кощунством". С учетом почтенного возраста, с каждым из двух кандидатов может случиться нечто, что перечеркнет предыдущие прогнозы: забудет текст и ляпнет что-то совсем неадекватное, заблудится на сцене или кого-то с кем-то перепутает. И это, кстати, для меня удивительно, потому что обычно политическая система США подсчитывается против подобной непредсказуемости",

– говорит эксперт.

Также, по его словам, многовариантной выглядит и политика каждого из кандидатов в случае победы в отношении Украины. К примеру, считается, что именно Трамп в случае победы будет заставлять Украину капитулировать перед Россией.

"Вполне возможно, что неадекватный Путин потребует от Трампа не захваченной части, а всей Украины. А любое несогласие с ним гарантированно обидит Трампа. И чтобы поставить Путина на место, Трамп начнет поставлять Киеву все, что нужно для победы",

– подчеркнул Кочетков.

Если же Байден переизберется, помощь Украине будет продолжаться. Однако, как добавляет эксперт, эта поддержка слишком осторожна.

"И вообще, кто сказал, что победа для Штатов – это обязательно победа Украины над Россией? А почему такой победой для Штатов не может стать начало так называемого мирного процесса в Украине? На примере Израиля мы видим, что этот сценарий вполне может пойти в реализацию",

– добавил эксперт.

Именно поэтому, по его словам, не следует ожидать ни чего-то очень позитивного, ни, напротив, отрицательного от выборов в США. При этом он подчеркнул, что задача Украины как можно скорее усиливать собственные оборонные возможности и расширять сотрудничество с европейскими партнерами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению экспертов, Украине не стоит становиться на те же грабли и выбирать "своего" кандидата на пост президента США.

дд