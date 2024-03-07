«Геронтологическое кощунство». Кто победит в США и как это отразится на Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Очевидно, что основными кандидатами на президентских выборах в США станут Дональд Трамп и Джо Байден, что делает результаты выборов практически непредсказуемыми, считает Александр Кочетков.
Байден и Трамп
По его словам, сейчас Трамп на несколько процентов опережает Байдена, но это ничего не значит, ситуация может измениться в любой момент, особенно на фоне скандалов по поводу будто бы подстрекательства к захвату Капитолия, по поводу сомнительных моментов в бизнес-деятельности и по поводу обвинений в давних сексуальных похождениях.
С другой стороны, говорит Кочетков, у Байдена есть разное "перспективное электоральное оружие". В частности, певица Тейлор Свифт, которая поддерживает демократов и может убедить молодежь проголосовать за действующего президента.
Также, по его словам, многовариантной выглядит и политика каждого из кандидатов в случае победы в отношении Украины. К примеру, считается, что именно Трамп в случае победы будет заставлять Украину капитулировать перед Россией.
Если же Байден переизберется, помощь Украине будет продолжаться. Однако, как добавляет эксперт, эта поддержка слишком осторожна.
Именно поэтому, по его словам, не следует ожидать ни чего-то очень позитивного, ни, напротив, отрицательного от выборов в США. При этом он подчеркнул, что задача Украины как можно скорее усиливать собственные оборонные возможности и расширять сотрудничество с европейскими партнерами.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению экспертов, Украине не стоит становиться на те же грабли и выбирать "своего" кандидата на пост президента США.
дд
Обсуждения
Новости