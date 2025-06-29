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Глава Минфина США пошел на большую уступку РФ: в Сенате выдвинули жесткий ультиматум

Сенатор в письме попросил Бессента объяснить его слова для Fox News о возможном возвращении России в SWIFT

29 июня 2025, 09:45
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Клименко Елена

Сенатор-демократ Рон Вайден, член финансового комитета Сената США, обратился к министру финансов Скотту Бессенту с требованием разъяснить его заявления о возможном возвращении России к международной платформе банковских платежей SWIFT. Напомним, что еще в 2022 году после начала широкомасштабной войны в Украине российские банки были отключены от этой системы.

Глава Минфина США пошел на большую уступку РФ: в Сенате выдвинули жесткий ультиматум

Фото: из открытых источников

В письме, которое цитирует Reuters, Вайден попросил объяснить комментарии Бессента для Fox News, где тот не исключил повторного подключения России к SWIFT. Сенатор поинтересовался, позволит ли Минфину США возвращение российских банков без полноценного мирного соглашения, регулирующего агрессию против Украины.

Кроме того, Вайден спросил, планирует ли Бессент соблюдать обязательства лидеров G7 по ограничению использования Россией глобальной финансовой системы для поддержки войны.

В своем письме сенатор процитировал слова Бессента по слушаниям по его назначению, где тот выразил готовность усилить санкции против России, в частности, по нефтяному сектору, если этого потребует Трамп. Вайден попросил подтвердить приверженность этим санкциям и объяснить планы администрации относительно дальнейших шагов, в том числе соглашений с Украиной.

Также его интересует, как американо-украинские соглашения о полезных ископаемых и инвестициях повлияют на послевоенную безопасность Украины и не будут ли они способствовать странам, поддерживающим Россию в войне.

В Минфине пока не дали официального ответа на запрос по поводу письма Вайдена.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира и, вероятно, имеет на это шансы. Однако, по словам руководителя аналитического центра "Башня" Валерия Клочко, его главная цель — избежать войн во время собственной каденции, а последствия для Украины его почти не волнуют.



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