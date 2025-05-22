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Глава Минфина США публично послал Маска на три буквы: подробности скандала

Маск разозлил Бессента настолько, что между ними вспыхнула ссора, которую слышал даже Трамп

22 мая 2025, 13:39 comments1246
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Ткачик Олеся

Министр финансов США Скотт Бессент в разгар конфликта в Западном крыле Белого дома неоднократно восклицал нецензурные оскорбления в адрес Илона Маска, сообщает The Atlantic. По словам источников, ссора была настолько громкой, что президент Дональд Трамп слышал ее из Овального кабинета.

Глава Минфина США публично послал Маска на три буквы: подробности скандала

Илон Маск

Инцидент произошел из-за попытки Маска назначить Гэри Шапли, бывшего агента налоговой службы, главой IRS (Налогового управления США) без согласования с Бессентом. Это возмутило министра настолько, что он буквально лишился контроля над собой. Издание отмечает, что Бессент послал миллиардера на три буквы.

В ответ Маск начал дерзко провоцировать его, называя "агентом Сороса" и вспоминая о "провальном хедж-фонде", который ранее возглавлял. В разгар перепалки их лица едва не касались друг друга.

Шапли, кстати, покинул пост уже через три дня, однако конфликт Маска с Бессентом стал лишь одним из многих сигналов о более глубоких проблемах, сопровождающих участие бизнесмена в администрации Трампа.

Маск прибыл в Вашингтон с громкими заявлениями о намерении сократить государственные расходы на два триллиона долларов. Однако эти планы подверглись сопротивлению в судах, и большинство сокращений были отменены. Сам Маск недавно признал, что попытки снизить расходы оказались "чрезвычайно сложными".

Внутри правительства также росло раздражение. Один из советников Трампа с иронией заметил: "Сколько людей было уволено только потому, что они не подавали еженедельно свои три идеи или что там было?" Другой добавил: "Похоже, все хотят оставить эту часть администрации позади".

Точка кипения наступила в марте во время заседания кабинета министров, когда Трамп сказал: "Разбирайтесь!" Именно тогда, по данным The Atlantic, произошли словесные стычки Маска с госсекретарем Марко Рубио, министром по делам ветеранов Дугом Коллинзом и министром транспорта Шоном Даффи. Все сразу попало в прессу.

Больше всего Трампа поразила позиция Рубио. Один из союзников президента отметил: "Тогда Трамп увидел, что у Марко есть позвоночник".

Сам конфликт Бессента с Маском раньше описывали как "настоящее шоу" и "очень громкое". Один из свидетелей назвал его "дракой двух миллиардеров средних лет, которые вообразили, что они на ринге WWE в коридоре Белого дома".

В Белом доме не стали отрицать инцидент. Представитель президента Каролин Левитт заявила: "Не секрет, что Трамп собрал команду людей, которые страстно относятся к вопросам, влияющим на страну". Она также добавила: "Разногласия — это нормальная часть любого здорового политического процесса. И все хорошо понимают, что служат по усмотрению президента Трампа".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Маск принял решение, которое болезненно ударит по республиканцам.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/scott-bessent-elon-musk-trump-argument-irs-west-wing-atlantic-b2755553.html
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