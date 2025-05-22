Глава Минфина США публично послал Маска на три буквы: подробности скандала

Министр финансов США Скотт Бессент в разгар конфликта в Западном крыле Белого дома неоднократно восклицал нецензурные оскорбления в адрес Илона Маска, сообщает The Atlantic. По словам источников, ссора была настолько громкой, что президент Дональд Трамп слышал ее из Овального кабинета.

Илон Маск

Инцидент произошел из-за попытки Маска назначить Гэри Шапли, бывшего агента налоговой службы, главой IRS (Налогового управления США) без согласования с Бессентом. Это возмутило министра настолько, что он буквально лишился контроля над собой. Издание отмечает, что Бессент послал миллиардера на три буквы.

В ответ Маск начал дерзко провоцировать его, называя "агентом Сороса" и вспоминая о "провальном хедж-фонде", который ранее возглавлял. В разгар перепалки их лица едва не касались друг друга.

Шапли, кстати, покинул пост уже через три дня, однако конфликт Маска с Бессентом стал лишь одним из многих сигналов о более глубоких проблемах, сопровождающих участие бизнесмена в администрации Трампа.

Маск прибыл в Вашингтон с громкими заявлениями о намерении сократить государственные расходы на два триллиона долларов. Однако эти планы подверглись сопротивлению в судах, и большинство сокращений были отменены. Сам Маск недавно признал, что попытки снизить расходы оказались "чрезвычайно сложными".

Внутри правительства также росло раздражение. Один из советников Трампа с иронией заметил: "Сколько людей было уволено только потому, что они не подавали еженедельно свои три идеи или что там было?" Другой добавил: "Похоже, все хотят оставить эту часть администрации позади".

Точка кипения наступила в марте во время заседания кабинета министров, когда Трамп сказал: "Разбирайтесь!" Именно тогда, по данным The Atlantic, произошли словесные стычки Маска с госсекретарем Марко Рубио, министром по делам ветеранов Дугом Коллинзом и министром транспорта Шоном Даффи. Все сразу попало в прессу.

Больше всего Трампа поразила позиция Рубио. Один из союзников президента отметил: "Тогда Трамп увидел, что у Марко есть позвоночник".

Сам конфликт Бессента с Маском раньше описывали как "настоящее шоу" и "очень громкое". Один из свидетелей назвал его "дракой двух миллиардеров средних лет, которые вообразили, что они на ринге WWE в коридоре Белого дома".

В Белом доме не стали отрицать инцидент. Представитель президента Каролин Левитт заявила: "Не секрет, что Трамп собрал команду людей, которые страстно относятся к вопросам, влияющим на страну". Она также добавила: "Разногласия — это нормальная часть любого здорового политического процесса. И все хорошо понимают, что служат по усмотрению президента Трампа".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Маск принял решение, которое болезненно ударит по республиканцам.



