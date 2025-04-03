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Глава Минфина США спустился до уровня РФ и пригрозил всем эскалацией: что произошло

Бессент призвал страны, на которые наложили новые пошлины, не предпринимать никаких ответных мер

сегодня, 17:42
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Ткачик Олеся

Министр финансов Скотт Бессент обратился к правительствам стран по всему миру со странным призывом. В частности, он дал совет после того, как президент Дональд Трамп ввел новые пошлины.

Глава Минфина США спустился до уровня РФ и пригрозил всем эскалацией: что произошло

Скотт Бессент

"Мой совет каждой стране прямо сейчас таков: не принимайте ответных мер. Сядьте удобнее, примите это во внимание, давайте посмотрим, как оно пойдет. Потому что если вы примете ответные меры, будет эскалация. Если вы не предпримете ответных мер, это самая высокая отметка", — сказал Бессент во время своего интервью Брету Баеру.

При этом известно, что сам Трамп отметил, что тарифы будут определяться путем добавления ставки тарифов и таких факторов, как валютные манипуляции, а затем разделение суммы пополам.

Мексика и Канада, крупнейшие торговые партнеры США рядом с Китаем, все еще страдают от 25-процентных пошлин, хотя товары согласно Соглашению США, Мексики и Канады освобождены. При этом сам Трамп признал, что его пошлины будут трудными для некоторых стран.

Байер спросил Бессента, какое послание имеет администрация для людей, обеспокоенных такими решениями Белого дома.

"Брет, я говорю, что мы готовим основу для долгосрочного экономического роста, что мы были на пути к финансовому кризису", — сказал министр финансов.

По его словам, теперь Америка сошла с этого пути и финансовый кризис не будет допущен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп ввел пошлины против ряда стран, но не России. Как говорят эксперты, в первую очередь он не хочет ссориться с фермерами, которые покупают у России удобрения. Кроме того, эту карту Трамп планирует использовать на переговорах с РФ в вопросе прекращения войны в Украине.




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Источник: https://thehill.com/homenews/administration/5229591-bessent-u-s-tariff-policy/
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