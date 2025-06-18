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Лиля Воробьева
Глава Пентагона Пит Хегсет затруднился ответить на вопросы конгрессмена однако. сколько кораблей собирается построить Китай к 2030 году, а затем затруднился назвать, как называется коридор, соединяющий Калининградскую область с регионами РФ и где вообще находится та область. Этот инцидент произошел во время слушаний в Конгрессе.
Пит Хегсет (фото из открытых источников)
Оказалось, что глава Пентагона не знает, где находится Сувальский коридор и Калининградская область. Ибо на слушаниях в Конгрессе Пит Хегсет не смог указать расположение этих двух ключевых стратегических точек в Европе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с защитой стран НАТО больше не может зависеть от США . Официальный Вашингтон поддерживает подход, основанный на сдерживании и мире через силу. Тем не менее, безопасность стран-членов НАТО не может зависеть от Вашингтона. Такое мнение высказал глава Министерства обороны США Пит Хегсет.
Глава Пентагона пояснил, что союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать свои усилия.
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