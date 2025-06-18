Глава Пентагона Пит Хегсет затруднился ответить на вопросы конгрессмена однако. сколько кораблей собирается построить Китай к 2030 году, а затем затруднился назвать, как называется коридор, соединяющий Калининградскую область с регионами РФ и где вообще находится та область. Этот инцидент произошел во время слушаний в Конгрессе.

Пит Хегсет (фото из открытых источников)

Оказалось, что глава Пентагона не знает, где находится Сувальский коридор и Калининградская область. Ибо на слушаниях в Конгрессе Пит Хегсет не смог указать расположение этих двух ключевых стратегических точек в Европе.

"Я уверен, что вы можете сказать мне. Вижу, что мы здесь играем в викторину", – попытался отвертеться от вопросов министр обороны США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с защитой стран НАТО больше не может зависеть от США . Официальный Вашингтон поддерживает подход, основанный на сдерживании и мире через силу. Тем не менее, безопасность стран-членов НАТО не может зависеть от Вашингтона. Такое мнение высказал глава Министерства обороны США Пит Хегсет.

Глава Пентагона пояснил, что союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать свои усилия.



"Штаты гордятся тем, что находятся здесь, вместе с нашими союзниками, но наше послание будет оставаться четким: это сдерживание и мир через силу, но это не может быть зависимостью... Это не может быть и не будет зависимостью от Америки. Это не может быть только возможностями США", — заявил глава Пентагона.

В свою очередь авторы публикации отметили, что во время сегодняшней встречи министры придут к согласию договориться о новых целях и возможностях по военному оборудованию, а также подготовят почву для соглашения в конце этого месяца о новой цели по расходам на оборону в размере 5% от ВВП.



