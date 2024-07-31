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Глава Пентагона отреагировал на продвижение российских войск в Украине

В Пентагоне отметили, что будут и дальше помогать Украине в войне

сегодня, 15:04
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Кравцев Сергей

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон серьезно обеспокоен прогрессом российских оккупационных войск в Украине, которой США будут продолжать помогать в сфере безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Глава Пентагона отреагировал на продвижение российских войск в Украине

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Ллойд Остин заявил, что его вдохновляет способность Киева привлекать больше людей для пополнения собственных рядов.

"Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы быть уверенными, что могут устоять. Украинцы очень решительные люди", — подчеркнул Остин.

Ранее западное издание "CNN" сообщило, что российские захватнические войска продвигаются к стратегически важному городу Покровск Донецкой области. Это создает угрозу для жизненно важной украинской линии снабжения. 

В материале говорится, что оккупанты уже несколько месяцев растягивают украинскую оборону по всей линии восточного фронта, пытаясь захватить как можно больше территории до того, как на поле боя начнут прибывать новые украинские новобранцы и свежие партии западного вооружения. Успехи, достигнутые оккупантами, были в значительной степени постепенными – линия фронта почти не изменилась за последние несколько месяцев. Но недавнее продвижение российских войск в направлении Покровска вызывает беспокойство у Украины и ее союзников. 

Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию в своем обращении к народу. Он заявил, что украинские войска сталкиваются с "чрезвычайно сложными" реалиями на этом участке.

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