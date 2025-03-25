Глава Пентагона отреагировал на "слитые" секретные сообщения о военных планах США

Министр обороны США Пит Хэгсет прокомментировал скандал со "слитой" секретной информацией об ударах американцев по йеменским хуситам. По его словам, военные планы США не обсуждались в чате, в который случайно попал главный редактор The Atlantic Джефри Голдберг.

Глава Пентагона Пит Хэгсет. Фото из открытых источников

Пит Хэгсет обвинил журналиста The Atlantic Джефри Голдберга в "распространении фейков" и опроверг информацию об обсуждении военных планов США в групповом чате.

"Никто не посылал текстовые сообщения с военными планами. И это все, что я могу сказать", — заявил Хэгсет.

Глава Пентагона продолжил ответ, в котором раскритиковал американского журналиста.

"Если вы имеете в виду лживого и полностью дискредитированного так называемого журналиста, сделавшего карьеру на распространении фейков, то да, он неоднократно вбрасывал откровенные выдумки", — ответил Хегсет.

Напомним, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал со скриншотами, в котором рассказал, что его случайно добавили к групповому чату в приложении Signal. По его словам, там чиновники из администрации Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хэгсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолц, обсуждали планы по бомбардировке йеменских хуситов.

В тот же день журналисты спросили Трампа по поводу утечки данных, однако президент США ответил, что "ничего не знает" об этой ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс неожиданно раскритиковал Трампа.

Также "Комментарии" писали, что двое американских топ-чиновников отказались называть Россию агрессором. Ими оказались министр обороны США Пит Хэгсет и советник по национальной безопасности Майк Уолц,