Глава Пентагона решился на участие в заседании в формате "Рамштайн"

Министр обороны США Пит Хегсет в формате онлайн-участия присоединится к заседанию Контактной группы по обороне Украины в рамках Рамштайна 11 апреля, сообщает Defence News.

Глава Пентагона Пит Гегсет. Фото: CNN

Отмечается, что Гегсет, подобно администрации Дональда Трампа, снизил приоритетность поставок вооружения Украине во время своего пребывания в должности. Он присутствовал на предыдущем заседании "Рамштайна" в феврале, но позволил Великобритании возглавить его, что стало первым случаем, когда американский министр уступил это право.

Как отмечают некоторые европейские чиновники, даже участие через видеоконференцию является лучшим вариантом, чем отсутствие Гегсета. Однако они бы предпочитали его личное присутствие и выражают сомнения в полной преданности США в поддержке Украины и европейской обороны в целом.

Также ожидается, что на саммите лично будет присутствовать генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, а также генерал Кертис Баззард, руководитель специальной группы по координации помощи в сфере безопасности Украины.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 11 апреля в Брюсселе и возглавят Великобритания и Германия. Кроме того, 10 апреля состоится встреча Коалиции желающих в штаб-квартире НАТО с участием британского и французского министров обороны Джона Гили и Себастьяна Лекорню.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о первоочередных задачах на встречу "Рамштайн", запланированный на пятницу.