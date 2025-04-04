Глава Пентагона снова попал в громкий скандал: на этот раз из-за кумовства

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что его младший брат Фил Гегсет занимает высокий пост, связанный с оборонным ведомством. Сейчас Фил работает старшим советником в Министерстве внутренней безопасности США (DHS) и выполняет функции связного с Пентагоном.

Пит Гегсет

В рамках своей работы Фил Гегсет сопровождает министра обороны в первой поездке в Индо-Тихоокеанский регион на борту правительственного самолета, а ранее мог посетить базу в Гуантанамо.

Хотя связи между федеральными ведомствами и наличие межведомственных координаторов являются привычной практикой, участие родственников глав министерств в таких ролях вызывает вопросы. В частности, по федеральному закону 1967 г. госслужащим запрещено трудоустраивать или продвигать родственников на должности, на которые они оказывают влияние.

Впрочем, в DHS заявили, что участие Фила Гегсета в этой миссии является частью его должностных обязанностей. Во время визита он встречался с представителями береговой охраны США и других подразделений, подчиненных DHS, а также межведомственными партнерами.

Однако эксперты отмечают, что такая практика нетипична. Например, адвокат по федеральному трудовому праву Майкл Фоллингс отметил, что хотя назначение еще нуждается в правовой оценке, ситуация вызывает сомнения. Если Пит Гегсет оказал влияние на трудоустройство своего брата, это может нарушать закон о непотизме. Однако если Фил официально является сотрудником DHS, это может позволить обойти юридические ограничения.

Согласно информации, полученной Associated Press, Фил Гегсет входит в узкий круг должностных лиц, напрямую подчиняющихся министру обороны. Его офис расположен в непосредственной близости от кабинета старшего брата в Пентагоне.

В прошлом Фил уже работал с Питом Гегсетом, когда он возглавлял организацию Concerned Veterans for America. Тогда, по данным налоговых отчетов, Фил получил $108 тысяч за исполнение обязанностей по связям с медиа. Его другие профессиональные активности включают в себя запуск собственной подкаст-студии и работу в аналитическом центре Hudson Institute.

Министерство обороны и DHS пока не предоставили комментариев относительно квалификации Фила Гегсета и условий его трудоустройства, включая уровень заработной платы. В то же время, эксперты настаивают на необходимости дальнейшего расследования этой ситуации для оценки ее соответствия антикоррупционным нормам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Пит Гегсет недавно попал в громкий скандал, когда стало известно, что он берет свою жену на тайные обсуждения с военными.



