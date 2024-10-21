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Глава Пентагона в Киеве: стоит ли ждать хороших новостей

Остин подтвердил, что с неанонсированным визитом прибыл в Киев

сегодня, 10:34
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Кравцев Сергей

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник утром. Он намерен обсудить перспективы дальнейшей помощи Украине, учитывая, что будущее американской поддержки во многом зависит от исхода предстоящих президентских выборов в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Глава Пентагона в Киеве: стоит ли ждать хороших новостей

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Я вернулся в Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты, наряду с международным сообществом, продолжают поддерживать Украину", — заявил Остин в соцсети X.

Визит министра совпал с продолжающимися российскими атаками на Украину, несмотря на западные санкции и международную военную помощь.

В ходе визита Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Главной темой переговоров станет обсуждение текущих потребностей Украины в оружии и поддержка ВСУ в предстоящем году.

Остин подчеркнул важность международных коалиций, созданных для поддержки Украины, отметив, что благодаря этим усилиям Украина смогла противостоять российской агрессии. Однако, исход президентских выборов в США может поставить под угрозу дальнейшую поддержку, особенно если победит Дональд Трамп, который неоднократно выражал сомнения относительно продолжения помощи Украине.

Визит Остина состоялся на фоне обострения ситуации на фронте, где украинские силы продолжают сталкиваться с серьезными вызовами, ведь российские войска не прекращают свое наступление.

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