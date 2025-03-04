Главная гарантия безопасности для Украины: Венс озвучил альтернативу миротворцам

Самый эффективный способ оградить Украину от нового вторжения России — создать для США экономические интересы в будущем страны. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для Fox News, передает Guardian.

Джей Ди Венс. Фото: Reuters

По словам Венса, если Украина хочет получить реальные гарантии безопасности от новой агрессии со стороны Владимира Путина, лучшей защитой станет обеспечение экономических выгод для США в будущем.

"Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 военных из любой случайной страны, которая не участвовала в войнах 30 или 40 лет", — отметил он.

Интервью было опубликовано в тот же день, когда Белый дом объявил о приостановлении военной помощи Украине, а также после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Вэнс добавил, что "американцы не выдержат" бесконечное финансирование войны. Он подчеркнул, что президент Украины должен "серьезно относиться к обсуждению мира", поскольку "невозможно приезжать в Овальный кабинет и отказываться обсуждать мирное соглашение". По его словам, США считают, что "гарантии безопасности могут быть предоставлены только после подписания мирного соглашения".

Также Венс заявил, что на встрече в пятницу Зеленский "показал отсутствие уважения и собственной важности". Он отметил, что сначала пытался "разрядить ситуацию", хотя ряд экспертов считает именно его действия провокацией конфликта.

"Зеленский четко продемонстрировал отсутствие желания приобщаться к мирному процессу – но в конце концов он будет вынужден это сделать", – добавил Вэнс.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал жаркую дискуссию между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, возникшую в Белом доме.