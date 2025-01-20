Главное об инаугурации Дональда Трампа: когда начнется и где смотреть

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Slava Kot
Дональд Трамп в возрасте 78 лет возвращается в Белый дом как старейший президент в истории Соединенных Штатов. Его инаугурация состоится 20 февраля 2025 и обещает быть не только исторической, но и насыщенной яркими событиями и заявлениями, которые повлияют на весь мир.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Из-за опасно низких температур в Вашингтоне впервые за 40 лет инаугурация президента США пройдет в помещении, а именно в центральной ротонде Капитолия.
Инаугурационный день завершится торжественными балами, на которых Трамп планирует обратиться к гостям с речами, отмечая главные задачи своей администрации.
Церемония будет доступна в прямом эфире на официальных платформах Белого дома. В прямом эфире инаугурацию Трампа покажут каналы ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS.
Для украинской аудитории трансляцию онлайн инаугурации Трампа будет осуществлять "Голос Америки" с переводом на украинский язык. Трансляция начнется в 17:30 по Киеву на YouTube, Facebook и других платформах.
По прогнозам, Трамп будет акцентировать внимание на экономических реформах, усилении границ и укреплении национальной безопасности. Эта речь станет его основным обращением к американцам и миру в начале нового термина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переговоры Трампа и Путина могут состояться незадолго после инаугурации президента США примерно до 1 февраля.
Также "Комментарии" писали о большой семье Трампа: пятеро детей от трех жен и десять внуков.
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