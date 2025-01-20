Главное об инаугурации Дональда Трампа: когда начнется и где смотреть



















Дональд Трамп в возрасте 78 лет возвращается в Белый дом как старейший президент в истории Соединенных Штатов. Его инаугурация состоится 20 февраля 2025 и обещает быть не только исторической, но и насыщенной яркими событиями и заявлениями, которые повлияют на весь мир.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Из-за опасно низких температур в Вашингтоне впервые за 40 лет инаугурация президента США пройдет в помещении, а именно в центральной ротонде Капитолия.

Ход событий на инаугурации Трампа:

10:30 утра по местному времени (17:30 по Киеву): кортеж Дональда Трампа прибудет в Капитолий.

18:00 по Киеву: Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс принесут присягу.

22:00 по Киеву: президентский парад пройдет Пенсильвания-авеню, соединяя Капитолий и Белый дом.

Инаугурационный день завершится торжественными балами, на которых Трамп планирует обратиться к гостям с речами, отмечая главные задачи своей администрации.

Где смотреть инаугурацию Трампа:

Церемония будет доступна в прямом эфире на официальных платформах Белого дома. В прямом эфире инаугурацию Трампа покажут каналы ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS.

Для украинской аудитории трансляцию онлайн инаугурации Трампа будет осуществлять "Голос Америки" с переводом на украинский язык. Трансляция начнется в 17:30 по Киеву на YouTube, Facebook и других платформах.

По прогнозам, Трамп будет акцентировать внимание на экономических реформах, усилении границ и укреплении национальной безопасности. Эта речь станет его основным обращением к американцам и миру в начале нового термина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переговоры Трампа и Путина могут состояться незадолго после инаугурации президента США примерно до 1 февраля.

Также "Комментарии" писали о большой семье Трампа: пятеро детей от трех жен и десять внуков.