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Моесеенко Валентина
По мнению аналитика и журналиста Ореста Сохи, у западных партнеров и не подозревают, что делать с кремлевским фюрером после его поражения в войне. Не потому ли определенное милитарное крыло американского правительства заинтересовано в любом формате мира в Украине, вместо достижения ожидаемой победы над путинским режимом, пишут "Комментарии", ссылаясь на блог шеф-редактора "Обозревателя".
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Нынешний слив информации подготовлен, по мнению журналистов, офисом директора нацразведки США и сосредоточен на описании недостатков в подготовке контрнаступления. Вывод традиционный: "Перспектива вливания миллиардов долларов в военный тупик… может ослабить решительность сторонников Киева в Европе и США, возможно, усилив призывы к переговорам между Киевом и Москвой". Во второй год войны военные эксперты США никак не привыкнут, что мощь украинской армии нельзя измерять американским мерилом шаблонов, еще и с российскими засечками.
Он акцентирует и на том, что нынешние американские оценки военной кампании ВСУ должны учитывать и высокий градус настроенности воинов освобождать свою землю. Кроме того, несколько сотен ракет дальнего радиуса действия, а также боеприпасы, вовремя доставленные нашими западными партнерами, могли бы усилить наступательный потенциал Украины. Однако американские разведчики об этом не упоминают в выводах.
Орест Соха и называет задачей украинской дипломатии теперь – снова напомнить западным партнерам, что мы не только деоккупируем свои территории, но помогаем миру защититься от российской империалистической угрозы. Это означает, что в повестке дня цивилизованного мира должно быть прописано не только освобождение всех украинских земель, но и депутинизация Московии.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что в результате секретных документов вызвал кризис в отношениях между США и союзниками из Европы, Азии, Ближнего Востока и Киева. Да, Украина даже изменила некоторые свои военные планы. В самом Пентагоне признали, что была опубликована чрезвычайно тайная, засекреченная информация, представляющая очень серьезный риск для национальной безопасности США.
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