Главной проблемой в США считают войну в Украине, а не Путина, – аналитик

По мнению аналитика и журналиста Ореста Сохи, у западных партнеров и не подозревают, что делать с кремлевским фюрером после его поражения в войне. Не потому ли определенное милитарное крыло американского правительства заинтересовано в любом формате мира в Украине, вместо достижения ожидаемой победы над путинским режимом, пишут "Комментарии", ссылаясь на блог шеф-редактора "Обозревателя".



Похоже, США попали в ловушку мышления и борются не с причиной, а с последствиями

"Мир" в понимании отдельной части чиновников США означает прекращение боевых действий и, с высокой долей вероятности, сохранение кремлевского протектората над частью оккупированных территорий. Очередная публикация (на этот раз в The Washington Post) заставляет задуматься, почему США предпочитают бороться не с причиной, а с последствиями. "Ловушка подтверждения" — привычка искать и воспринимать только ту информацию, которая подтверждает убеждение и устоявшееся мнение, избегая свежих подходов", — пишет Соха.

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Нынешний слив информации подготовлен, по мнению журналистов, офисом директора нацразведки США и сосредоточен на описании недостатков в подготовке контрнаступления. Вывод традиционный: "Перспектива вливания миллиардов долларов в военный тупик… может ослабить решительность сторонников Киева в Европе и США, возможно, усилив призывы к переговорам между Киевом и Москвой". Во второй год войны военные эксперты США никак не привыкнут, что мощь украинской армии нельзя измерять американским мерилом шаблонов, еще и с российскими засечками.

"12 месяцев назад ВСУ имели в разы меньше шансов на успех, и те же эксперты не советовали Белому Дому делиться с Киевом оружием. Большинство решений Байдена о передаче вооружений были политически мотивированными и делались вопреки рекомендациям Пентагона. Политические шаги оказались оправданными", – говорит обозреватель.

Он акцентирует и на том, что нынешние американские оценки военной кампании ВСУ должны учитывать и высокий градус настроенности воинов освобождать свою землю. Кроме того, несколько сотен ракет дальнего радиуса действия, а также боеприпасы, вовремя доставленные нашими западными партнерами, могли бы усилить наступательный потенциал Украины. Однако американские разведчики об этом не упоминают в выводах.

"Ловушка подтверждения", или "Подтверждающая ошибка" американских экспертов построена на желании быстренько свернуть эту войну с Московией... любой ценой, — пишет аналитик. – Милитарная машина США не оценивает риски дальнейшего пребывания бункерного в Кремле, из чего складывается очевидное впечатление: главной проблемой является война Путина, а не сам тиран Путин, который ее начал и готов терроризировать мир и дальше".

Орест Соха и называет задачей украинской дипломатии теперь – снова напомнить западным партнерам, что мы не только деоккупируем свои территории, но помогаем миру защититься от российской империалистической угрозы. Это означает, что в повестке дня цивилизованного мира должно быть прописано не только освобождение всех украинских земель, но и депутинизация Московии.

Всей антипутинской коалиции нужен свой "Тегеран-43", на которой лидеры свободного мира определятся с планом демонтажа последней империи в Европе. К тому времени туннельное мышление, сосредоточение на одном аспекте комплексной "проблемы Путина" лишает наших западных партнеров возможности видеть ситуацию системно, корректно подбирая решение", — резюмирует Орест Соха.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что в результате секретных документов вызвал кризис в отношениях между США и союзниками из Европы, Азии, Ближнего Востока и Киева. Да, Украина даже изменила некоторые свои военные планы. В самом Пентагоне признали, что была опубликована чрезвычайно тайная, засекреченная информация, представляющая очень серьезный риск для национальной безопасности США.