Главный советник Трампа заявил о "конце США": что к этому может привести

Отмена тарифов Верховным судом грозит "концом США". Такое предупреждение в программе Sunday Morning Futures сделал советник президента США Дональда Трампа, Питер Наварро.

Питер Наварро. Фото: из открытых источников

Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что, если Верховный суд США заблокирует масштабные глобальные тарифы, введенные при президентстве Дональда Трампа, это станет "концом Соединенных Штатов".

Так советник прокомментировал решение федерального апелляционного суда, который поздно вечером в пятницу поддержал нижестоящий суд по делу о незаконности тарифов в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Суд постановил, что эти тарифы не соответствуют закону.

По словам Наварро, отмена тарифов уничтожит большую часть доходов федерального бюджета, полученных благодаря пошлинам Трампа.

Так, только в августе доходы от тарифов составили около 31 миллиарда долларов, что составляет более 8% всех наличных поступлений в Казначейство США за месяц. Аналитики предупреждают, что если решение апелляционного суда вступит в силу, до 2034 финансового года поступления от тарифной политики Трампа могут сократиться на 2 триллиона долларов, то есть потерять 71% влияния тарифов на бюджет.

Наварро настаивает, что тарифы были необходимы для противодействия "чрезвычайным ситуациям", в частности потока фентанила из-за рубежа и торгового дефицита, и они могут быть быстро отменены, если эти угрозы будут устранены.

Президент Дональд Трамп уже намекнул на апелляцию в Верховный суд, а администрация оказывает максимальное давление на суд и общественное мнение, пытаясь подчеркнуть, что будущее американской торговой политики стоит на кону.

