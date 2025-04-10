Глобальная война все ближе: почему политика Трампа опасна миру

Политика Дональда Трампа и его команды, которую он воплощает, способствует усилению глобальной нестабильности и росту риска масштабного военного конфликта. Об этом в эфире Radio NV заявил украинский историк и профессор УКУ Ярослав Грицак.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По его словам, Трамп четко и последовательно придерживается лозунга "Америка прежде всего", который, по его мнению, вредит не только мировому сообществу, но и самой Америке.

"Независимо от нашего отношения к нему он прямо декларирует свои намерения. Это не просто политическая стратегия — это идеология. Я не считаю ее правильной, но стоит понимать: Трамп действует решительно, и он не сам", – отметил Грицак.

Профессор сравнил трампизм с революционными процессами столетней давности:

"В некоторых публикациях его даже сравнивают с Лениным в 1917 году — не в смысле идеологии, а по масштабу влияния. Речь идет о попытке сломать существующий порядок. Это фактически контрреволюция глобального уровня, и Трамп стоит в ее авангарде".

Грицак подчеркнул, что теперь Трамп не просто баллотируется повторно, а возвращается с четкой программой действий и сформированной мощной командой, которая имеет план трансформации страны и ее роли в мире.

"Ситуация усугубляется тем, что американское общество пока не имеет эффективного противодействия этому явлению – ни политически, ни институционально", – считает он.

Особую тревогу вызывает международная политика Трампа, в частности, его критическое отношение не только к соперникам США, но и к ключевым партнерам: ЕС, Канаде, Японии.

"Он действует по принципу: 'Бей своих, чтобы чужие боялись'. Это расшатывает послевоенную систему международных отношений и создает атмосферу непредсказуемости. На этом фоне риск большого конфликта не снижается — наоборот, только усиливается", — подытожил Грицак.

Портал "Комментарии" писал, что решение президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе во введении дополнительных пошлин в отношении стран, готовых к диалогу, привело к резкому скачку акций. Этот шаг был воспринят как отказ от полномасштабной торговой войны.