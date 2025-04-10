Глобальная война все ближе: почему политика Трампа опасна миру

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Клименко Елена
Политика Дональда Трампа и его команды, которую он воплощает, способствует усилению глобальной нестабильности и росту риска масштабного военного конфликта. Об этом в эфире Radio NV заявил украинский историк и профессор УКУ Ярослав Грицак.
Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
По его словам, Трамп четко и последовательно придерживается лозунга "Америка прежде всего", который, по его мнению, вредит не только мировому сообществу, но и самой Америке.
Профессор сравнил трампизм с революционными процессами столетней давности:
"В некоторых публикациях его даже сравнивают с Лениным в 1917 году — не в смысле идеологии, а по масштабу влияния. Речь идет о попытке сломать существующий порядок. Это фактически контрреволюция глобального уровня, и Трамп стоит в ее авангарде".
Грицак подчеркнул, что теперь Трамп не просто баллотируется повторно, а возвращается с четкой программой действий и сформированной мощной командой, которая имеет план трансформации страны и ее роли в мире.
Особую тревогу вызывает международная политика Трампа, в частности, его критическое отношение не только к соперникам США, но и к ключевым партнерам: ЕС, Канаде, Японии.
"Он действует по принципу: 'Бей своих, чтобы чужие боялись'. Это расшатывает послевоенную систему международных отношений и создает атмосферу непредсказуемости. На этом фоне риск большого конфликта не снижается — наоборот, только усиливается", — подытожил Грицак.
Портал "Комментарии" писал, что решение президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе во введении дополнительных пошлин в отношении стран, готовых к диалогу, привело к резкому скачку акций. Этот шаг был воспринят как отказ от полномасштабной торговой войны.
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