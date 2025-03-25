Голдберг: «Я рад, что Уолтц не пригласил в чат хусита или российского агента»

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, комментируя огласку ситуации с секретным чатом в эфире MSNBC, где обсуждали военные вопросы представители команды Дональда Трампа, заявил, что в сообществе, к которому его приобщили, был озвучен поминутный отчет о будущих событиях, составленный Центральным командованием, военным надзором.
Джеффри Голдберг. Скриншот из видео
Он добавил, что также рад, что Майк Уолтц не пригласил в группу хусита, российского шпиона или врага США.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что потрясающее открытие о том, что чиновники администрации случайно включили репортера в групповой чат, в котором обсуждали планы войны, вызвало бурную дискуссию в Белом доме о том, что советника по национальной безопасности Майка Уолтца, возможно, нужно будет уволить.
Еще ничего не решено и официальные лица Белого дома предупредили, что президент Дональд Трамп окончательно примет решение в течение следующих одного-двух дней, когда он будет смотреть репортаж о неудобном эпизоде.
Двое высокопоставленных помощников Белого дома выдвинули идею о том, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы предотвратить, чтобы президент оказался в "плохом положении".
"Было опрометчиво не проверить, кто в цепочке. Это было безрассудно вести такой разговор на Signal. Вы не можете иметь безрассудство как советник по национальной безопасности", — сказал чиновник.
Человек, приближенный к Белому дому, был еще более откровенен: "Все в Белом доме могут согласиться в одном: Майк Уолтц — долбаный идиот".
Новости