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Голдберг: «Я рад, что Уолтц не пригласил в чат хусита или российского агента»

"Я рад, что Уолтц не пригласил в группу хусита, российского шпиона или врага США", - главный редактор The Atlantic о ситуации с секретным чатом

сегодня, 12:44
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Недилько Ксения

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, комментируя огласку ситуации с секретным чатом в эфире MSNBC, где обсуждали военные вопросы представители команды Дональда Трампа, заявил, что в сообществе, к которому его приобщили, был озвучен поминутный отчет о будущих событиях, составленный Центральным командованием, военным надзором.

Голдберг: «Я рад, что Уолтц не пригласил в чат хусита или российского агента»

Джеффри Голдберг. Скриншот из видео

"Это их план. И он делился этим планом со многими гражданскими лидерами. […] Читая это, я удивляюсь: почему я это читаю и зачем министру финансов знать точную последовательность атак предстоящей операции? […] Все это меня очень смущает, потому что я никогда не видел такого несерьезного поведения", – сказал Голдберг.

Он добавил, что также рад, что Майк Уолтц не пригласил в группу хусита, российского шпиона или врага США.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что потрясающее открытие о том, что чиновники администрации случайно включили репортера в групповой чат, в котором обсуждали планы войны, вызвало бурную дискуссию в Белом доме о том, что советника по национальной безопасности Майка Уолтца, возможно, нужно будет уволить.

Еще ничего не решено и официальные лица Белого дома предупредили, что президент Дональд Трамп окончательно примет решение в течение следующих одного-двух дней, когда он будет смотреть репортаж о неудобном эпизоде.

Двое высокопоставленных помощников Белого дома выдвинули идею о том, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы предотвратить, чтобы президент оказался в "плохом положении".

"Было опрометчиво не проверить, кто в цепочке. Это было безрассудно вести такой разговор на Signal. Вы не можете иметь безрассудство как советник по национальной безопасности", — сказал чиновник.

Человек, приближенный к Белому дому, был еще более откровенен: "Все в Белом доме могут согласиться в одном: Майк Уолтц — долбаный идиот".



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