Член Палаты представителей от республиканцев Даррелл Исса заявил, что выдвигает президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня я выдвину кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает ее больше", — написал республиканец в соцсети Х.

Позже в комментарии The Hill представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.

"Недавно конгрессмен Исса возглавил делегацию Конгресса, посетившую четыре страны Ближнего Востока. Он собственными глазами видел и слышал от нескольких глав государств, что дух мира и ухода от конфликта реален и многогранен. С момента своего избрания и после приведения к присяге президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира — причем таким образом, как мы не слышали уже много лет", — сказал представитель Иссы.

Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира, но он ни разу не получал эту желанную награду.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп прекращает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам нужно, чтобы партнеры, как и глава Белого дома, были сосредоточены в мире. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Соответствующую информацию подтвердил вечером (в США еще 3 марта) подтвердил представитель Белого дома. "Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на свете. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы останавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — заявил представитель Белого дома.