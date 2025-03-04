logo

BTC/USD

89027.85

ETH/USD

2190.13

LTC/USD

102.49

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Голубь мира: Трампа номинируют на Нобелевскую премию
commentss НОВОСТИ Все новости

Голубь мира: Трампа номинируют на Нобелевскую премию

Президента Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

4 марта 2025, 09:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Член Палаты представителей от республиканцев Даррелл Исса заявил, что выдвигает президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Голубь мира: Трампа номинируют на Нобелевскую премию

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня я выдвину кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает ее больше", — написал республиканец в соцсети Х.

Позже в комментарии The Hill представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.

"Недавно конгрессмен Исса возглавил делегацию Конгресса, посетившую четыре страны Ближнего Востока. Он собственными глазами видел и слышал от нескольких глав государств, что дух мира и ухода от конфликта реален и многогранен. С момента своего избрания и после приведения к присяге президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира — причем таким образом, как мы не слышали уже много лет", — сказал представитель Иссы. 

Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира, но он ни разу не получал эту желанную награду.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп прекращает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам нужно, чтобы партнеры, как и глава Белого дома, были сосредоточены в мире. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Соответствующую информацию подтвердил вечером (в США еще 3 марта) подтвердил представитель Белого дома. "Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на свете. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы останавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — заявил представитель Белого дома.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости