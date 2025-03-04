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Недилько Ксения
Член Палаты представителей от республиканцев Даррелл Исса заявил, что выдвигает президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Позже в комментарии The Hill представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.
Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира, но он ни разу не получал эту желанную награду.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп прекращает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам нужно, чтобы партнеры, как и глава Белого дома, были сосредоточены в мире. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.
Соответствующую информацию подтвердил вечером (в США еще 3 марта) подтвердил представитель Белого дома. "Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на свете. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы останавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — заявил представитель Белого дома.
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