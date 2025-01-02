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Гондурас предупреждает США из-за заявлений Трампа

США могут потерять военную базу в Гондурасе из-за миграционной политики Дональда Трампа.

сегодня, 08:53
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Slava Kot

Президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с жестким предупреждением к Соединенным Штатам в своем новогоднем обращении, реагируя на планы администрации Дональда Трампа по поводу массовых депортаций мигрантов. Гондурас заявил, что в случае недружественных действий США могут лишиться военной базы в стране.

Гондурас предупреждает США из-за заявлений Трампа

Президент Гондураса Сиомара Кастро. Фото из открытых источников

Кастро отметила, что депортация сотен тысяч граждан Гондураса может вынудить страну пересмотреть политику сотрудничества с Соединенными Штатами, особенно в оборонной сфере. По ее словам, в Гондурасе может исчезнуть военная база США, за которую американцы не платят.

"Столкнувшись с недружественными действиями массовой экстрадиции наших братьев, нам придется рассмотреть возможность изменения нашей политики сотрудничества с США, особенно в военной сфере, согласно которой они, не заплатив ни одного цента, удерживают военную базу на нашей территории в течение десятилетий", — заявила Сиомара Кастро и добавила, что из-за депортации граждан Гондураса существование американской военной базы потеряет смысл.

Кастро выразила надежду, что новая администрация США во главе с избранным президентом Трампом займет более конструктивный и дружеский подход, воздерживаясь от применения карательных мер против мигрантов из Гондураса. Президент Гондураса также отметила значительный вклад гондурасцев в экономику США.

Почти два миллиона гондурасцев сейчас проживают в Соединенных Штатах, часть из которых не имеют официальных документов. Их денежные переводы составляют более 25% ВВП Гондураса. Соединенные Штаты управляют военной базой Палмерола в Комаягуа с 1980-х годов. Она была создана для борьбы с коммунистическими движениями в регионе. На военной базе дислоцируется около 400 американских военнослужащих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп грозится поднять пошлины для Канады и Мексики, указывая, что они не сдерживают поток мигрантов в США. Кроме того, Трамп в шутливом тоне предложил двум странам войти в состав США.

Также "Комментарии" писали, что в Канаде ответили жестким ультиматумом на угрозы Трампа.



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Источник: https://newscentral.africa/__trashed-73/
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