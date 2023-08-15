Госдеп отреагировал на провокацию РФ с турецким судном в Черном море

Госдеп США назвал "неприемлемой эскалацией" провокационные действия РФ в Черном море в отношении турецкого гражданского судна Sukru Okan, которое направлялось в порт Измаила. Как передает портал "Комментарии", данное заявление во время брифинга озвучил представитель Госдепа США Ведант Пател.

Госдеп США. Фото из открытых источников

В Госдепе отмечают, российские заявления о том, что все суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, являются "неприемлемой эскалацией".

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"Россия публично объявила, что все суда, которые направляются к украинским портам в водах Черного моря, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это, на наш взгляд, неприемлемая эскалация, которая еще раз демонстрирует ответственность Москвы за то, что зерно не попадает туда, куда ему нужно", – подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что США продолжат следить за ситуацией в Черном море, а также подчеркнул, что РФ должна вернуться к Черноморской зерновой инициативе.

Отметим, после того, как патрулирующий в Черном море военный корабль РФ "Василий Быков" применил 13 августа предупредительные выстрелы для проверки грузового судна Sukru Okan, которое под флагом Палау двигалось в сторону украинского порта Измаил, Украина обратилась к ООН, призвав жестко отреагировать на очередные террористические действия России. Тем временем турецкая пресса сообщает, что российский диктатор Владимир Путин может в ближайшие дни посетить Турцию для встречи с ее лидером Реджепом Эрдоганом. Среди прочего будут обсуждать возможность восстановления зерновой сделки, не исключено, что в видоизмененном варианте. О чем говорят российские действия в Черном море? Какие ожидания от встречи Путина и Эрдогана? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



