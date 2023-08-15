Госдеп отреагировал на провокацию РФ с турецким судном в Черном море

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Кравцев Сергей
Госдеп США назвал "неприемлемой эскалацией" провокационные действия РФ в Черном море в отношении турецкого гражданского судна Sukru Okan, которое направлялось в порт Измаила. Как передает портал "Комментарии", данное заявление во время брифинга озвучил представитель Госдепа США Ведант Пател.
Госдеп США. Фото из открытых источников
В Госдепе отмечают, российские заявления о том, что все суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, являются "неприемлемой эскалацией".
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Он добавил, что США продолжат следить за ситуацией в Черном море, а также подчеркнул, что РФ должна вернуться к Черноморской зерновой инициативе.
Отметим, после того, как патрулирующий в Черном море военный корабль РФ "Василий Быков" применил 13 августа предупредительные выстрелы для проверки грузового судна Sukru Okan, которое под флагом Палау двигалось в сторону украинского порта Измаил, Украина обратилась к ООН, призвав жестко отреагировать на очередные террористические действия России. Тем временем турецкая пресса сообщает, что российский диктатор Владимир Путин может в ближайшие дни посетить Турцию для встречи с ее лидером Реджепом Эрдоганом. Среди прочего будут обсуждать возможность восстановления зерновой сделки, не исключено, что в видоизмененном варианте. О чем говорят российские действия в Черном море? Какие ожидания от встречи Путина и Эрдогана? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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