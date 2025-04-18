Госдеп подтвердил: США таки могут отказаться от роли посредника

Государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте подтвердил, что Штаты готовы отойти от посреднических усилий по установлению мира в Украине, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, сообщила пресс-секретарь Госдепа США Темми Брюс.

Рубио сделал громкое заявление. Фото из открытых источников

По словам спикера, Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, представленном украинской делегации в Париже и российским официальным лицам.

"Госсекретарь выразил надежду президента Трампа и США, что это предложение будет принято и приведет к крепкому и длительному миру в Украине. Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна предана делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Штаты отойдут от посреднических усилий в установлении мира".

Марко Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если в ближайшие дни увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году. Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе. Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.