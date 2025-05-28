Госдеп США обратился со странной просьбой к Кремлю: чего требуют

Представитель Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что Россия могла бы проявить реальный интерес к мирным переговорам, если бы больше сосредоточивалась на действиях по прекращению кровопролития в Украине, а не на анализе высказываний американских политиков.

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Она также подчеркнула, что Дональд Трамп "упорно стремится" прекратить войны, начатые до его президентства. По словам Брюс, комментарии Трампа о Путине свидетельствуют о его личной заинтересованности в разрешении конфликта.

"Если бы российская сторона действительно беспокоилась о ситуации, они бы меньше сосредотачивались на заявлениях Трампа и больше — на конкретных шагах по прекращению насилия", — подчеркнула она.

Также Брюс отметила, что Россия должна серьезно отнестись к сигналам Вашингтона.

Напомним, после масштабного ракетно-дронового удара Трамп резко раскритиковал Путина, назвав его "абсолютно безумным" из-за безосновательных атак на Украину. Американский президент также не исключил ужесточения санкций против Москвы.

Впоследствии Трамп снова обвинил Путина, заявив, что тот "играет с огнем". В ответ Кремль, из-за Дмитрия Пескова, назвал слова президента США эмоциональными, но поблагодарил за поддержку переговорного процесса.

Как уже писали "Комментарии", после того, как президент США Дональд Трамп выразил жесткую критику в адрес Владимира Путина из-за ракетных ударов по территории Украины, в российских соцсетях значительно активизировалась волна негативных сообщений относительно самого Трампа. Особенно в сети "ВКонтакте" заметно возросло количество сообщений, которые создают так называемые "кремлевские боты" — автоматизированные аккаунты, координированно распространяющие пропагандистские месседжи.