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Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправки войск в Россию

У Трампа лишь констатировали, что третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной

сегодня, 09:46
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Кравцев Сергей

КНДР, а также другие третьи страны делают все возможное, чтобы война России против Украины имела продолжение. Следовательно, они несут за это ответственность. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправки войск в Россию

Военные КНДР. Фото из открытых источников

В Госдепе США призвали Пхеньян прекратить развертывание войск, а Россию – прекратить любую поддержку Северной Кореи.

"Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это... Мы и в дальнейшем обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться", — заявили в Госдепе США.

Также в Госдепе США подчеркнули, что подготовка Россией военных КНДР нарушает резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), которые накладывают запрет на предоставление или получение помощи он Пхеньяна.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пхеньян впервые официально подтвердил участие северокорейских войск в войне Российской Федерации против Украины. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР. 

В сообщении говорится, что развертывание солдат в Курской области произошло в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой. Приказ о развертывании войск отдал Ким Чен Ын. 

"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победоносно завершены", – отмечается в сообщении. 

Отметим, 26 апреля Москва на официальном уровне также впервые публично признала участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Вояки Ким Чен Ына воюют против Сил обороны Украины в Курской области. Такое заявление сделал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. 




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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250428003900315?section=nk/nk
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