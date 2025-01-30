Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп всерьез настроен купить у Дании остров Гренландия.

США посягнули на Гренландию. Фото из открытых источников

"Слово Трампа относительно ситуации безопасности в Арктическом регионе, где расположена Гренландия – это не шутка. Речь идет не о приобретении земли в целях приобретения земли. Это в наших национальных интересах. Этот вопрос должен быть решен. Трамп объявил, что он намерен приобрести остров", – подчеркнул Марко Рубио.

Государственный секретарь США отказался говорить на тему, удастся ли при президентстве Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.

"Очевидно, что это приоритет президента, который сделал этот вопрос важным. Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что боями в Харьковской области на правом берегу реки Оскол российские захватчики хотят расширить плацдарм, чтобы атаковать Купянск, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Офицер ВСУ отметил, что врагу крайне важно взять под контроль железнодорожное сообщение на востоке Харьковщины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новый президент США Дональд Трамп меняет риторику Штатов по отношению к Кремлю, а потому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Американский лидер заявляет о готовности к переговорам с Путиным, в отличие от Джозефа Байдена, после широкомасштабного вторжения решила изолировать Путина. Такая позиция Байдена способствовала изоляции Путина со стороны европейских лидеров", — рассказал он.