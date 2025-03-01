logo

BTC/USD

85310.24

ETH/USD

2235.91

LTC/USD

126.70

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Госдеп США уже остановил важную инициативу по поддержке Украины: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Госдеп США уже остановил важную инициативу по поддержке Украины: о чем идет речь

Энергетическая сеть Украины может стать уязвимой, поскольку она подвергнется новым нападениям новых российских ракет

сегодня, 10:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Госдеп США прекратил реализацию проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по возобновлению энергосети Украины после военных атак РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом, ссылаясь на слова двух представителей USAID, работающих в миссии агентства в Украине, сообщает NBC News.

Госдеп США уже остановил важную инициативу по поддержке Украины: о чем идет речь

Госдеп США. Фото из открытых источников

"Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях", – рассказывает один из собеседников СМИ.

Он добавляет, что Россия ведет двойную войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, включая укрепление энергетической сети. 

"Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса", – отметил собеседник.

По словам сотрудников USAID, прекращение финансирования сделает энергетическую сеть Украины уязвимой, поскольку она подвергнется новым нападениям новых российских ракет.

На основе документа, полученного NBC News, Государственный департамент также приказал прекратить программу, направленную на реформирование финансового сектора.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа может пойти на достаточно резкий шаг и прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "NYT", со ссылкой на представителя администрации Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/politics/state-department-terminates-us-support-ukraine-energy-grid-restoration-rcna194259
Теги:

Новости

Все новости