Госдеп США уже остановил важную инициативу по поддержке Украины: о чем идет речь

Госдеп США прекратил реализацию проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по возобновлению энергосети Украины после военных атак РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом, ссылаясь на слова двух представителей USAID, работающих в миссии агентства в Украине, сообщает NBC News.

Госдеп США. Фото из открытых источников

"Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях", – рассказывает один из собеседников СМИ.

Он добавляет, что Россия ведет двойную войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, включая укрепление энергетической сети.

"Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса", – отметил собеседник.

По словам сотрудников USAID, прекращение финансирования сделает энергетическую сеть Украины уязвимой, поскольку она подвергнется новым нападениям новых российских ракет.

На основе документа, полученного NBC News, Государственный департамент также приказал прекратить программу, направленную на реформирование финансового сектора.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа может пойти на достаточно резкий шаг и прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "NYT", со ссылкой на представителя администрации Трампа.



