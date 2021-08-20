Госдеп США ввел санкции против РФ через «Северный поток - 2»

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Ольга Чародий
Государственный департамент США ввел санкции против
Российской Федерации из-за строительства трубопровода "Северный поток —
2". Об этом сообщили на сайте Госдепа США.
Северный поток -2 (фото из открытых источников)
В частности, санкции введены против двух россиян и одного
российского судна, связанные со строительством "Северного потока —
2". Госдепартамент передал Конгресса отчет о новых ограничениях в
отношении участников проекту. Накануне президент США Джо Байден подписал указ,
которым разрешил вводить санкции в отношении российских трубопроводов,
предназначенных для экспорта энергоносителей.
Также США ввели санкции против семерых россиян и объявила их
судна "замороженными" из-за участия в проектах "Северный поток —
2".
Стоит отметить, что ранее в Госдепартаменте США назначили ответственного за минимизацию негативных рисков из-за запуска "Северного потока-2". Этим будет заниматься ексдипломат Эймос Хохстейн, который стал первым советником по энергетической безопасности США.
Напомним, Украина не согласна воспринимать российский газопровод "Северный поток-2" в ключе тех договоренностей, которые заключили между собой США и Германия. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что поставит этот вопрос перед президентом США Джозефом Байденом.
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