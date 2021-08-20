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Госдеп США ввел санкции против РФ через «Северный поток - 2»

Также США ввели санкции против семерых россиян

20 августа 2021, 23:51
Автор:

Ольга Чародий

Государственный департамент США ввел санкции против Российской Федерации из-за строительства трубопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщили на сайте Госдепа США.

Госдеп США ввел санкции против РФ через «Северный поток - 2»

Северный поток -2 (фото из открытых источников)

В частности, санкции введены против двух россиян и одного российского судна, связанные со строительством "Северного потока — 2". Госдепартамент передал Конгресса отчет о новых ограничениях в отношении участников проекту. Накануне президент США Джо Байден подписал указ, которым разрешил вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

"Правительство США ввел санкции против нескольких российских граждан, а также объявил их судна" замороженной собственностью ".

Также США ввели санкции против семерых россиян и объявила их судна "замороженными" из-за участия в проектах "Северный поток — 2".

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода" Северный поток-2 ", в том числе с помощью санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски для Украины и восточноевропейских стран в составе НАТО и ЕС, эт "связанные с трубопроводом, давая отпор злонамеренным действиям России, в том числе в сфере энергетики", — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Стоит отметить, что ранее в Госдепартаменте США назначили ответственного за минимизацию негативных рисков из-за запуска "Северного потока-2". Этим будет заниматься ексдипломат Эймос Хохстейн, который стал первым советником по энергетической безопасности США.

Напомним, Украина не согласна воспринимать российский газопровод "Северный поток-2" в ключе тех договоренностей, которые заключили между собой США и Германия. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что поставит этот вопрос перед президентом США Джозефом Байденом. 




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Источник: https://www.state.gov/imposition-of-sanctions-in-connection-with-nord-stream-2/
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