Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского народа поздравил русский народ с Днем России. Официальное приветствие было опубликовано на Официальном веб-сайте и правительства Соединенных Штатов.

Марко Рубио

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке русского народа, который продолжает строить свои стремления к лучшему будущему. Мы также пользуемся этой возможностью подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному сотрудничеству с Российской Федерацией для достижения крепкого мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами ", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что десятки израильтян и россиян развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива накануне Дня России, передает прокремлевское издание РИА-Новости.

По словам организаторов акции, площадь холста с флагом составляет 600 квадратных метров. Активисты скандировали: "Россия! Россия!" Участники акции также записали видеопоздравления в честь праздника страны-агрессорки для российских оккупантов, которые воюют на территории Украины.

День России был установлен 11 июня 1992 г. постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году Ельцин в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальное изменение названия праздника произошло в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.