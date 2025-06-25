Госсекретарь США назвал единственную причину, почему Трамп не принимает санкции против России

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп найдет правильное время, чтобы принять санкции против России. По его словам, главная причина, почему США отказываются от санкций, это надежда на мирные переговоры с Москвой для окончания войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Марко Рубио в кулуарах саммита НАТО дал интервью Politico, где ответил на вопрос, почему США не вводят санкции против России. Как объяснил Рубио, все из-за попытки дипломатично закончить войну в Украине через переговоры с Россией.

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет разговаривать?", – сказал Рубио.

Госсекретарь США заверил, что Трамп будет "знать правильное время и место", если нужно будет ввести новые санкции против России. Однако Рубио подчеркнул, что в таком случае это будет означать закрытие окна возможностей для переговоров с Россией.

"Этот вопрос не будет обсужден в ближайшее время. Мы будем продолжать сотрудничать. В том смысле, что если у нас будет возможность что-то изменить и привлечь их к переговорам, мы им воспользуемся", — пояснил Рубио.

По словам Рубио, Путин ожидает, что сможет достичь своих целей военным путем, однако у Вашингтона другая позиция. В результате Госсекретарь считает, что в конце концов Россия придет к дипломатии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рубио назвал единственный вариант окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что две страны ЕС заблокировали новый пакет санкций против России.