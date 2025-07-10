Госсекретарь США Рубио объяснил, почему произошла остановка поставок оружия Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пауза в поставках отдельных видов вооружения Украине не является признаком изменения политического курса США. По его словам, такая ситуация возникла как временный технический процесс.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио, выступая в Малайзии, прокомментировал остановку поставок оружия Украине от Соединенных Штатов. Госсекретарь США назвал причиной паузы проверкой запасов американского вооружения на складах.

"Не было политического решения о том, что мы больше не будем давать оружия Украине. Просто мы проводили проверку наличия оружия в арсеналах. И поэтому требовалась пауза в поставках некоторых видов боеприпасов", — заявил Рубио.

По его словам, поставки вооружения продолжаются путем финансирования, заложенного еще предыдущей администрацией США во главе с Джо Байденом. Рубио считает, что таким образом Вашингтон до сих пор остается преданным поддержке Украины в условиях войны против России.

Госсекретарь также сообщил, что США ведут активные переговоры с другими странами по передаче Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Мы активно обсуждаем вопрос о Patriot с другими странами. Мы стараемся искать креативные варианты для поставок оружия оборонительного характера", – добавил Рубио.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о поставках оружия Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора в начале июля. Стало известно, какое оружие направится в Украину.