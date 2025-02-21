Говорили всю ночь: На Западе раскрыли детали новых переговоров между США и Украиной

Украинские и американские чиновники провели напряженные ночные переговоры с тем, чтобы согласовать условия соглашения о добыче полезных ископаемых. Переговоры продолжались до утра пятницы, 21 февраля, в попытке достичь компромисса и подписать документ, сообщает издание Axios. При этом подчеркивается, что журналисты получили информацию от американского члена правительства и источника, осведомленного с деталями переговоров.

США и Украина

По информации издания, разногласия по условиям соглашения стали одним из факторов, обостривших отношения между Киевом и Вашингтоном на этой неделе. В частности, представители администрации Дональда Трампа усиливают давление на президента Владимира Зеленского, настаивая на заключении договора.

По данным Axios, американские официальные лица выражают обеспокоенность, что отказ от соглашения может еще больше усложнить отношения между странами.

При этом издание напоминает, что президент Зеленский уже отклонил первоначальное предложение, озвученное министром финансов США Скоттом Бессентом. Она предполагала, что Соединенные Штаты будут получать 50% доходов от проекта по добыче полезных ископаемых. Такое решение украинского президента вызвало раздражение у Трампа.

Тем не менее, американская сторона не отказывается от идеи заключить соглашение: по данным источников, в четверг вечером администрация Трампа передала Украине обновленный вариант документа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов Скотт Бессент должен был презентовать соглашение о полезных ископаемых в Киеве, однако якобы президент Украины Владимир Зеленский проспал его и был недоступен для встречи с американским представителем.



