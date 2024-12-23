Гражданам США рекомендуют срочно покинуть Беларусь: что стало причиной

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Клименко Елена
Правительство США призвало своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси из-за растущей опасности для американцев. Также было снова обновлено предупреждение о путешествиях в Беларусь до самого высокого уровня "не путешествовать" (уровень 4).
Госдеп США. Фото: CNN
Об этом сообщил Государственный департамент США, объяснив, что основными причинами является злоупотребление местными законами, вероятность задержания и поддержка белорусским правительством агрессии России против Украины.
В Госдепартаменте подчеркнули, что после закрытия посольства США в Минске в феврале 2022 консульская поддержка для американцев в Беларуси стала недоступной. В результате этого лица с двойным гражданством могут быть лишены консульской помощи в случае задержания.
Также сообщается, что белорусские власти могут без предупреждения закрывать пункты пропуска на границах с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной, что увеличивает риск изоляции иностранцев в стране.
Государственный департамент отметил, что белорусские спецслужбы контролируют электронные коммуникации, и фиксировали случаи задержания иностранцев через материалы на их устройствах, даже если эти данные были созданы за пределами страны.
В связи с этими рисками был издан ряд рекомендаций для граждан США:
1. Избегать участия в публичных акциях протеста, поскольку существует вероятность применения силы правоохранительными органами.
2. Оценить планы эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
3. Срочно покинуть страну через доступные международные маршруты.
Также в США предупредили своих граждан воздерживаться от участия в протестах, поскольку белорусские власти могут применить силу против демонстрантов и арестовать иностранцев без веских причин.
Портал "Комментарии" ранее писал, что в Госдепе удивили реакцией на просьбу прокомментировать разрешение ВСУ избивать по территории РФ.
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