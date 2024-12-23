Гражданам США рекомендуют срочно покинуть Беларусь: что стало причиной

Правительство США призвало своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси из-за растущей опасности для американцев. Также было снова обновлено предупреждение о путешествиях в Беларусь до самого высокого уровня "не путешествовать" (уровень 4).

Госдеп США. Фото: CNN

Об этом сообщил Государственный департамент США, объяснив, что основными причинами является злоупотребление местными законами, вероятность задержания и поддержка белорусским правительством агрессии России против Украины.

В Госдепартаменте подчеркнули, что после закрытия посольства США в Минске в феврале 2022 консульская поддержка для американцев в Беларуси стала недоступной. В результате этого лица с двойным гражданством могут быть лишены консульской помощи в случае задержания.

Также сообщается, что белорусские власти могут без предупреждения закрывать пункты пропуска на границах с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной, что увеличивает риск изоляции иностранцев в стране.

Государственный департамент отметил, что белорусские спецслужбы контролируют электронные коммуникации, и фиксировали случаи задержания иностранцев через материалы на их устройствах, даже если эти данные были созданы за пределами страны.

В связи с этими рисками был издан ряд рекомендаций для граждан США:

1. Избегать участия в публичных акциях протеста, поскольку существует вероятность применения силы правоохранительными органами.

2. Оценить планы эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

3. Срочно покинуть страну через доступные международные маршруты.

Также в США предупредили своих граждан воздерживаться от участия в протестах, поскольку белорусские власти могут применить силу против демонстрантов и арестовать иностранцев без веских причин.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в Госдепе удивили реакцией на просьбу прокомментировать разрешение ВСУ избивать по территории РФ.