Гражданство не для всех: США сменили правила для новорожденных

Дети, родившиеся на территории США, теперь не всегда будут получать американское гражданство. Решение, введенное администрацией Дональда Трампа, лишает этого права малышей, у которых родители не имеют законного статуса в стране.

Ребенок. Фото из открытых источников

Администрация Трампа радикально изменила многолетнюю практику, гарантировавшую гражданство по месту рождения. Теперь ребенок, рожденный в США, не получит автоматического гражданства, если его родители находятся в стране нелегально или на временной основе. Например, если один из родителей является гражданином другого государства, а у другого нет американского гражданства, их малыш не будет иметь права стать американцем по факту рождения.

Такое решение вызывает неоднозначную реакцию. Сторонники нововведения считают его шагом к усилению иммиграционного контроля, в то время как критики подчеркивают, что указ противоречит 14-й поправке к Конституции США, гарантирующей гражданство всем родившимся на территории страны.

Эти изменения могут существенно повлиять на тысячи семей иммигрантов, длительно проживающих в США без легального статуса. Сейчас продолжаются активные дискуссии о том, выдержит ли этот указ юридические проверки и вызовы в суде.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Вашингтоне 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, которая прошла в закрытом помещении из-за неблагоприятных погодных условий. Однако это не единственный фактор, испортивший настроение 47-му президенту США накануне важного события. Одним из поводов для недовольства Трампа стали похороны 39-го президента США Джимми Картера, состоявшиеся 9 января. Согласно закону, после смерти американского президента страна должна чествовать его память в течение 30 дней, в том числе путем приспущения государственных флагов на всех флагштоках. Это вызвало раздражение Трампа, который даже обвинил Джо Байдена и демократов в порче его праздника.