Грета Тунберг затролила Трампа его же оружием

Юная защитница природы Грета Тунберг в Твиттере прокомментировала поведение Трампа и его требования прекратить подсчет голосов в штате Джорджия. При этом девушка использовала слова политика, которые он когда-то адресовал ей.

Фото: РБК

"Так смешно. Грета должна поработать над своим гневом, а потом пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Грета, остынь!"– написал он ранее.





Трамп написал эту фразу, адресованную Грете еще, в 2019 году, когда 17-летняя екоактивистка получила звание "Человек года" от журнала Time. Тогда Дональд Трамп выразил свое несерьезное отношение к защитнице природы.

Сейчас она решила затролить политика его же словами. Политик с этого посмеялся.

Следует отметить, что у Греты Тунберг и Дональда Трампа не слишком любезные отношения. Сама же экоактивистка поддерживает кандидата Джо Байдена.

Напомним, что Дональд Трамп подал иск в суд, в котором он требовал не подсчитывать голоса, поступившие после закрытия избирательных участков.

Сейчас обработано 99% бюллетеней. В Байдена уже есть 264 голоса, ему не хватает шести голосов на должность президента. За Трампа отдали свой голос 214 избирателей.

Также, напомним, что супермодель Каролин Мерфи обвинила Трампа в уничтожении экологического законодательства в США.





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