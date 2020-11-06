Грета Тунберг затролила Трампа его же оружием

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Кириєнко Анна
Юная защитница природы Грета Тунберг в Твиттере прокомментировала поведение Трампа и его требования прекратить подсчет голосов в штате Джорджия. При этом девушка использовала слова политика, которые он когда-то адресовал ей.
Фото: РБК
Трамп написал эту фразу, адресованную Грете еще, в 2019 году, когда 17-летняя екоактивистка получила звание "Человек года" от журнала Time. Тогда Дональд Трамп выразил свое несерьезное отношение к защитнице природы.
Сейчас она решила затролить политика его же словами. Политик с этого посмеялся.
Следует отметить, что у Греты Тунберг и Дональда Трампа не слишком любезные отношения. Сама же экоактивистка поддерживает кандидата Джо Байдена.
Напомним, что Дональд Трамп подал иск в суд, в котором он требовал не подсчитывать голоса, поступившие после закрытия избирательных участков.
Сейчас обработано 99% бюллетеней. В Байдена уже есть 264 голоса, ему не хватает шести голосов на должность президента. За Трампа отдали свой голос 214 избирателей.
Также, напомним, что супермодель Каролин Мерфи обвинила Трампа в уничтожении экологического законодательства в США.
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