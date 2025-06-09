Губернатор Калифорнии назвал одного виновного в масштабных беспорядках

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал президента США Дональда Трампа отменить решение о направлении в Лос-Анджелес подразделений Нацгвардии из-за беспорядков. По мнению Ньюсома, такой шаг Трампа усугубил ситуацию.

Полицейские занимают позиции во время протеста в центре Лос-Анджелеса. Фото: REUTERS/David Swanson

Гэвин Ньюсом в ночь на 9 июня на платформе X опубликовал свое обращение к главе Пентагона Питу Хэгсету, в котором подчеркнул, что только он, как губернатор штата Калифорния, может обратиться в Вашингтон с запросом о введении Нацгвардии, если ситуация не несет угрозы государственным властям или происходит иностранное вторжение. Таким образом, губернатор Калифорнии призвал Трампа отменить свое решение, которое Ньюсом назвал незаконным.

"Я официально обратился в администрацию Трампа с просьбой отменить незаконное развертывание войск в округе Лос-Анджелес и вернуть их под мое командование", — пишет Ньюсом.

По словам Ньюсома, Калифорния не испытывала значительных проблем, пока к процессу не присоединился Трамп с решением применить Нацгвардию.

"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение государственного суверенитета — разжигание напряженности и изъятие ресурсов оттуда, где они действительно нужны. Отменить приказ. Вернуть контроль Калифорнии", — добавил Ньюсом.

В Калифорнии, особенно в Лос-Анджелесе, продолжаются массовые беспорядки во время которых было сожжено несколько автомобилей, ограблены магазины, а полиция задержала более 100 человек. Причиной протестов стали усиленные федеральные иммиграционные проверки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск выступил в поддержку Трампа после ссоры. Миллиардер подверг критике губернатора Калифорнии из-за беспорядков в Лос-Анджелесе.

Также "Комментарии" писали, что Стивен Кинг отреагировал на спор между Маском и Трампом.