Губернатор Калифорнии назвал одного виновного в масштабных беспорядках

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Slava Kot
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал президента США Дональда Трампа отменить решение о направлении в Лос-Анджелес подразделений Нацгвардии из-за беспорядков. По мнению Ньюсома, такой шаг Трампа усугубил ситуацию.
Полицейские занимают позиции во время протеста в центре Лос-Анджелеса. Фото: REUTERS/David Swanson
Гэвин Ньюсом в ночь на 9 июня на платформе X опубликовал свое обращение к главе Пентагона Питу Хэгсету, в котором подчеркнул, что только он, как губернатор штата Калифорния, может обратиться в Вашингтон с запросом о введении Нацгвардии, если ситуация не несет угрозы государственным властям или происходит иностранное вторжение. Таким образом, губернатор Калифорнии призвал Трампа отменить свое решение, которое Ньюсом назвал незаконным.
По словам Ньюсома, Калифорния не испытывала значительных проблем, пока к процессу не присоединился Трамп с решением применить Нацгвардию.
В Калифорнии, особенно в Лос-Анджелесе, продолжаются массовые беспорядки во время которых было сожжено несколько автомобилей, ограблены магазины, а полиция задержала более 100 человек. Причиной протестов стали усиленные федеральные иммиграционные проверки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск выступил в поддержку Трампа после ссоры. Миллиардер подверг критике губернатора Калифорнии из-за беспорядков в Лос-Анджелесе.
Также "Комментарии" писали, что Стивен Кинг отреагировал на спор между Маском и Трампом.
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