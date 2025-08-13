Губернатор Калифорнии обещает исторический шаг, который положит конец президентству Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом открыл новый политический фронт против Дональда Трампа, пригрозив изменениями, которые "положат конец президентству Трампа". Причиной стала пропущенная ключевая дата, связанная с перераспределением избирательных округов в США.

Гэвин Ньюсом. Фото из открытых источников

Ньюсом заявил, что Калифорния разработает новые карты избирательных округов после того, как Трамп "пропустил" дедлайн в борьбе за перераспределение округов между Демократической и Республиканской партиями. Гэвин Ньюсом в соцсети X написал саркастическое сообщение стилизованное под сообщение самого Трампа в его Truth Social, в частности используя сплошной Caps Lock.

"ДОНАЛЬД "ТАКО" ТРАМП, КАК МНОГО КТО ЕГО НАЗЫВАЕТ, "ПРОПУСТИЛ" ДЕДЛАЙН!!! КАЛИФОРНИЯ ТЕПЕРЬ НАРИСИТ НОВЫЕ, БОЛЬШЕ "ПРЕДКРАСНЫЕ КАРТЫ", ОНИ СТАНУТ ИСТОРИЧЕСКИМИ, ПОСКОЛЬКО ОНИ ПОЛОЖУТ КОНЕЦ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТРАМПА (ДЕМОКРАТЫ ВЕРНУТ СИЛУ В ПАЛАТУ!)", — написал Ньюсом.

Ньюсом назвал Трампа "Тако", что означает "Трамп всегда пугается", намекая на то, что президент не выполняет свои собственные обещания и угрозы.

"БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ С УЧАСТИЕМ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ДЕМОКРАТОВ И ГЕВИНА НЬЮСОМА — ВАШЕГО ЛЮБИМОГО ГУБЕРНАТОРА, БУДЕТ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ "MAGA". СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ! — GN", — добавил Ньюсом.

Перераспределение избирательных округов в США – это один из самых горячих политических инструментов перед выборами в Конгресс и Сенат. Изменение границ округов может существенно повлиять на расклад сил в Палате представителей и Сенате, а значит, на способность партий принимать законы и продвигать свои инициативы.

Республиканцы стремятся сохранить и расширить свое присутствие в ключевых штатах, в частности, в Техасе. Сенат Техаса уже принял новый вариант карты, но из-за отсутствия кворума окончательного одобрения нет. Трамп рассчитывает на эти изменения, чтобы обеспечить преимущество республиканцев на выборах в Сенат и создать лучшие условия для будущего кандидата-республиканца в президенты на выборах в 2028 году.

