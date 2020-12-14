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Хакеры взломали систему Министерства финансов США

Киберпреступники получили доступ к тайным перепискам Минфина Соединённых Штатов Америки

сегодня, 08:50
Автор:

Кириєнко Анна

Прессекретар Совета национальной безопасности США Джон Уллиот сообщил, что Министерство финансов США подверглось атаке хакеров. В частности было сломано электронную почту Минфина.

Хакеры взломали систему Министерства финансов США

Хакеры атаковали электронную почту Министерства финансов США. Фото: ua.news

Таким образом хакеры получили доступ к тайным письмам и данным министерства.

Сейчас обсуждаются дальнейшие действия правительства. Существуют опасения, что хакеры могли получить доступ и к другим системам. Сейчас это предположение проверяется.

Из-за неожиданной ситуации члены Совета нацбезопасности созвали совещание в Белом доме в свой выходной день — субботу.

Reuters сообщило, что хакеры получили доступ к почте несколько месяцев назад. До сих пор неизвестно, представители которой страны могли сделать виртуальное проникновения в министерство.

Напоминаем, что ранее хакеры пытались украсть данные производителей вакцины от коронавируса. В результате кибератак некоторые документы, касающиеся вакцин компаний BioNTech и Pfizer, попали в открытый доступ. По мнению экспертов, украденная документация может иметь огромную ценность для других компаний и стран, которые занимаются разработкой лекарств.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Минцифры отдадут миллион гривен тому, кто хакнет украинское приложение "Дия". Таким образом разработчики программы планируют проверить ее надежность и понять, что именно нуждается в усовершенствовании и доработке. Хакеры будут ломать тестовое приложение, в котором нет конфиденциальных данных. Это вполне безопасная процедура. Совершить кибератаку и получить награду сможет человек с любой точки мира. Подобные испытания практикуются во многих международных компаниях.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-treasury-exclsuive/exclusive-u-s-treasury-breached-by-hackers-backed-by-foreign-government-sources-idUSKBN28N0PG
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