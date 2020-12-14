Хакеры взломали систему Министерства финансов США

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Кириєнко Анна
Прессекретар Совета национальной безопасности США Джон Уллиот сообщил, что Министерство финансов США подверглось атаке хакеров. В частности было сломано электронную почту Минфина.
Хакеры атаковали электронную почту Министерства финансов США. Фото: ua.news
Таким образом хакеры получили доступ к тайным письмам и данным министерства.
Сейчас обсуждаются дальнейшие действия правительства. Существуют опасения, что хакеры могли получить доступ и к другим системам. Сейчас это предположение проверяется.
Из-за неожиданной ситуации члены Совета нацбезопасности созвали совещание в Белом доме в свой выходной день — субботу.
Reuters сообщило, что хакеры получили доступ к почте несколько месяцев назад. До сих пор неизвестно, представители которой страны могли сделать виртуальное проникновения в министерство.
Напоминаем, что ранее хакеры пытались украсть данные производителей вакцины от коронавируса. В результате кибератак некоторые документы, касающиеся вакцин компаний BioNTech и Pfizer, попали в открытый доступ. По мнению экспертов, украденная документация может иметь огромную ценность для других компаний и стран, которые занимаются разработкой лекарств.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Минцифры отдадут миллион гривен тому, кто хакнет украинское приложение "Дия". Таким образом разработчики программы планируют проверить ее надежность и понять, что именно нуждается в усовершенствовании и доработке. Хакеры будут ломать тестовое приложение, в котором нет конфиденциальных данных. Это вполне безопасная процедура. Совершить кибератаку и получить награду сможет человек с любой точки мира. Подобные испытания практикуются во многих международных компаниях.
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