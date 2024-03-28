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Главная Новости Мир США Хаос в США на руку РФ. Что сказал Зеленский о затишье с помощью от Штатов
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Хаос в США на руку РФ. Что сказал Зеленский о затишье с помощью от Штатов

Президент Владимир Зеленский прокомментировал CBS News ситуацию вокруг проблем с выделением финансовой помощи Украине в США. По его словам, на самом деле большая часть финансов все же остается в Штатах

сегодня, 18:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в большинстве случаев 75-80% средств, выделяемых США на военную помощь Киеву, остаются в Штатах.

Хаос в США на руку РФ. Что сказал Зеленский о затишье с помощью от Штатов

Владимир Зеленский

Как подчеркнул глава Украины, нужно понимать, что в Соединенных Штатах действительно остаются десятки миллиардов.

"Боеприпасы к нам идут, но производство происходит там, и деньги и налоги остаются в США. Да, к нам приходит огромная поддержка, но она нам нужна"
, – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас больше всего Украине необходимы американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия.

В контексте того, что американские законодатели уже несколько месяцев спорят о возобновлении помощи Украине, Зеленский признал, что война в Газе переориентировала мировое внимание, и это "хорошо для России".

Президент также предупредил, что если Украина проиграет, то кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Соединенных Штатах никак не могут принять решение о возобновлении финансовой помощи Украине. Без нее Силы обороны испытывают нехватку боеприпасов на фронте. В Пентагоне по этому поводу даже отмечали, что если помощь не будет восстановлена, то Вооруженные силы Украины вынуждены будут отступать под натиском врага, ведь у них нечем обороняться.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил , что страна-агрессор действительно планирует новое наступление на фронте, которое может состояться уже в конце мая или начале июня. Он добавил, что враг хорошо вооружен и имеет преимущество в снарядах. Именно поэтому он призвал партнеров активизироваться и помочь Силам обороны Украины.




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Источник: https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-zelenskyy-says-putin-will-threaten-nato-quickly-if-not-stopped/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:28

Корумпований паразит, а який розумний! Останній раз поведінка такої ганебної істоти описана ще у Біблії. Навіть Гітлер таким ганебним не був.


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