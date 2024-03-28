Хаос в США на руку РФ. Что сказал Зеленский о затишье с помощью от Штатов

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в большинстве случаев 75-80% средств, выделяемых США на военную помощь Киеву, остаются в Штатах.
Владимир Зеленский
Как подчеркнул глава Украины, нужно понимать, что в Соединенных Штатах действительно остаются десятки миллиардов.
Зеленский подчеркнул, что сейчас больше всего Украине необходимы американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия.
В контексте того, что американские законодатели уже несколько месяцев спорят о возобновлении помощи Украине, Зеленский признал, что война в Газе переориентировала мировое внимание, и это "хорошо для России".
Президент также предупредил, что если Украина проиграет, то кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Соединенных Штатах никак не могут принять решение о возобновлении финансовой помощи Украине. Без нее Силы обороны испытывают нехватку боеприпасов на фронте. В Пентагоне по этому поводу даже отмечали, что если помощь не будет восстановлена, то Вооруженные силы Украины вынуждены будут отступать под натиском врага, ведь у них нечем обороняться.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил , что страна-агрессор действительно планирует новое наступление на фронте, которое может состояться уже в конце мая или начале июня. Он добавил, что враг хорошо вооружен и имеет преимущество в снарядах. Именно поэтому он призвал партнеров активизироваться и помочь Силам обороны Украины.
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Ігор
сегодня, 18:28
Корумпований паразит, а який розумний! Останній раз поведінка такої ганебної істоти описана ще у Біблії. Навіть Гітлер таким ганебним не був.