Харрис обвиняют в мошенничестве на дебатах с Трампом: детали

В ночь на 11 сентября между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом состоялись первые дебаты, в которых победил лидер демократов. Однако поклонники Трампа начали обвинять Харрис в мошенничестве на дебатах, заявляя, что та использовала замаскированные наушники.



Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Поклонники Трампа придумали странную теорию, как Камала Харрис победила лидера республиканцев на дебатах. По их словам Харрис надела на словесную дуэль беспроводные и высокотехнологичные наушники Nova H1 Audio, имитирующие серьги в виде жемчужины.

В поддержку этой идеи в социальных сетях поклонники протрамповского движения MAGA опубликовали фотографии этих сережек и фото Камала Харрис из дебатов.

Камала Харрис на дебатах с серьгами в форме жемчужин





Наушники Nova H1 Audio

Однако защитники Харрис указывали, что она всегда была большой поклонницей сережек в виде жемчужин и часто появлялась с ними на разных мероприятиях. Кроме того, жемчужина показывает ее глубокую связь с женским обществом Альфа Каппа Альфа (AKA). Именно жемчужина является одним из символов для AKA.

Согласно опросам, Камала Харрис победила Дональда Трампа на дебатах. Лидера демократов поддержали 63% респондентов, тогда как Трампа — 37%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции из России на дебаты между Трампом и Харрис. Кроме того, появилась реакция Кремля на выступления обоих кандидатов в президенты США.

Также "Комментарии" писали о том, что популярная певица Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис, как кандидата в президенты США. На это странным образом отреагировал американский бизнесмен Илон Маск.