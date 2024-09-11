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Харрис очень хитро победила Трампа на прениях: как ей это удалось

Камала Харрис нажала на его Дональда Трампа во время дебатов

сегодня, 15:00
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Автор:
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Slava Kot

Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский считает, что Камала Харрис нажала на его своего оппонента на президентских выборах США Дональда Трампа во время дебатов, и таким образом смогла одержать победу.

Харрис очень хитро победила Трампа на прениях: как ей это удалось

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Согласно опросам, дебаты в США закончились победой Камалы Харрис, получившей 63% поддержки от американцев. Андрей Добрянский указывает, что оба кандидата были подготовлены к дебатам и приводили много статистических данных и цифр, однако Харрис смогла хитрее сыграть с Трампом.

"Но вице-президент Харрис очень хитро толкала его бывшего президента Трампа. Она активно ставила под сомнение Трампа, поднимая вопросы иммиграции. О его релизе сказала, что людей начало тошнились во время его речи об обещаниях. Даже вспомнила о наследстве от его отца, отмечая, что сам Трамп не добился успеха как бизнесмен. Она постоянно отвлекала его от цифр", — указывает Добрянский.

Спикер Украинского конгрессового комитета Америки считает, что Трамп понимает свое поражение во время дебатов с Харрис, ведь неожиданно вышел к прессе после их окончания.

"Это редкость, поскольку обычно спикеры выходят на пресс-конференцию. Трамп сам вышел перед камерами, чтобы похвалить себя. Это свидетельствует о том, что Трамп понимает, что ему нужно было лучше выступать", — рассказал Добрянский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поклонники Трампа обвиняют Камалу Харрис в мошенничестве во время дебатов. По их мнению, кандидатка в президенты использовала замаскированные наушники на дебатах с Трампом.

Также "Комментарии" писали об американском историке Алане Лихтмане, который предусмотрел 9 из 10 президентов США. Теперь он назвал, кто выиграет выборы в 2024 году.



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