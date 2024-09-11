Харрис очень хитро победила Трампа на прениях: как ей это удалось

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Slava Kot
Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский считает, что Камала Харрис нажала на его своего оппонента на президентских выборах США Дональда Трампа во время дебатов, и таким образом смогла одержать победу.
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников
Согласно опросам, дебаты в США закончились победой Камалы Харрис, получившей 63% поддержки от американцев. Андрей Добрянский указывает, что оба кандидата были подготовлены к дебатам и приводили много статистических данных и цифр, однако Харрис смогла хитрее сыграть с Трампом.
Спикер Украинского конгрессового комитета Америки считает, что Трамп понимает свое поражение во время дебатов с Харрис, ведь неожиданно вышел к прессе после их окончания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поклонники Трампа обвиняют Камалу Харрис в мошенничестве во время дебатов. По их мнению, кандидатка в президенты использовала замаскированные наушники на дебатах с Трампом.
Также "Комментарии" писали об американском историке Алане Лихтмане, который предусмотрел 9 из 10 президентов США. Теперь он назвал, кто выиграет выборы в 2024 году.
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